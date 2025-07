SSP alerta sobre aplicaciones de préstamo fraudulentas

*Extorsionan a Usuarios con Datos Personales.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de Junio de 2025.- Con el fin de salvaguardar y proteger a la población, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Dirección de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la población en general a no utilizar aplicaciones móviles que ofrezcan préstamos financieros de forma exprés.

Estas plataformas no se encuentran registradas ni reguladas, recurren a prácticas ilegales como cobros extrajudiciales, amenazas, acoso y en algunos casos, extorsión. Al instalar estas aplicaciones, los usuarios otorgan permisos que permiten a los desarrolladores acceder a información personal, como sus contactos y fotografías almacenadas en el dispositivo móvil. Esta información es utilizada posteriormente para intimidar, avergonzar o presionar al usuario en caso de retrasos o falta de pago.

Asimismo, se hacen pasar por instituciones reconocidas para solicitar a los usuarios información bancaria como datos de acceso, además de usar cuentas de empresa por WhatsApp para generar confianza en la víctima e informan que son ganadores de un sorteo y así recopilar información del usuario.

Por ello, la SSP recomienda: no proporcionar información delicada, datos que le sean requeridos sin haberlos solicitado, desconfíe y reporte; no descargar archivos adjuntos que lleguen por e-mail o mensaje; reporte y bloquee en la app el número o los números que le hagan llegar mensajes o llamadas sospechosas, verificar los permisos que otorgas al instalar cualquier aplicación en el celular; evita descargar apps de procedencia dudosa o fuera de tiendas oficiales; si estás siendo intimidado o amenazado, o si se han comunicado con tus contactos, denuncia inmediatamente la aplicación y acude ante el Ministerio Público.

Consulta las instituciones financieras formalmente establecidas y reguladas por la CONDUSEF a través de: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, protégete y protege tu información personal.

Con estas medidas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo las indicaciones del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, trabaja para garantizar la seguridad integral, protegiendo a la población de los peligros cibernéticos, para salvaguardar sus datos e información financiera. Boletín Oficial