Productores de la Región Enfrentan Severa Crisis en sus Cosechas

*Ante la Falta de Programas Gubernamentales.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto de 2025.- Organizaciones campesinas del Soconusco denunciaron el abandono en que se encuentra el sector agrícola en Chiapas, advirtiendo que miles de familias enfrentan una creciente crisis alimentaria ante la falta de apoyos, la escasez de recursos y los estragos del cambio climático.

La Unión de Productores Independientes de Café, liderada por Ismael Gómez Coronel, y de de Raúl Arrollo, al frente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, señalaron que el desmantelamiento de programas gubernamentales ha dejado a los agricultores en una situación crítica.

“El resultado de quitar todos los apoyos al campo lo estamos viviendo ahora mismo”, afirmaron los representante de los productores, quienes precisaron que en los últimos siete años se eliminaron todos los fondos y programas dirigidos al sector, incluido el FONDEN.



Gómez destacó que los productores de café registraron una caída del 70% en su última cosecha, mientras que los cultivos de maíz y plátano fueron devastados por la reciente sequía. A esto se suma la pérdida de mano de obra, ya que muchos jornaleros han migrado a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.Por su parte, Raúl Arroyo Alvarado, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, lamentó que las autoridades hayan actuado con lentitud ante los reclamos.Recordó que el pasado 1 de agosto sostuvo una reunión con el Subsecretario de Gobierno en Tapachula, quien prometió gestionar una mesa de trabajo con el Gobernador y Diputados locales, sin que hasta ahora se haya concretado.“Las milpas se perdieron y no hay una sola respuesta concreta. En lugar de atendernos directamente, canalizan todo a atención ciudadana”, dijo.Arroyo Alvarado acusó a funcionarios y legisladores de estar ausentes y más enfocados en actividades personales, que en las urgencias del campo.Con la discusión del Presupuesto de Egresos prevista para septiembre, los líderes campesinos exigen que se incluyan recursos específicos para proyectos productivos, así como mecanismos eficaces para la recuperación del sector rural.“Estamos en una situación caótica. No pedimos dádivas, sino condiciones dignas para trabajar la tierra”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista