Poder Judicial impone 37 años de prisión a responsable del delito de Pederastia

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino, por el delito de Pederastia, cometido en agravio de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Carmen “N” una pena de 37 años y cinco meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humanista, en donde las sentencias condenatorias brinden certeza de que las personas que vulneren la integridad o el pleno desarrollo de las niñas, niños o adolescentes no queden impunes.