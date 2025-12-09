miércoles, diciembre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial impone 37 años de prisión a responsable del delito de...
Al InstanteRojas

Poder Judicial impone 37 años de prisión a responsable del delito de Pederastia

0
28

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino, por el delito de Pederastia, cometido en agravio de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Carmen “N” una pena de 37 años y cinco meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humanista, en donde las sentencias condenatorias brinden certeza de que las personas que vulneren la integridad o el pleno desarrollo de las niñas, niños o adolescentes no queden impunes.

Poder Judicial impone 37 años de prisión a responsable del delito de Pederastia
Artículo anterior
Trabajamos con firmeza para garantizar un gobierno honesto y transparente: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Trabajamos con firmeza para garantizar un gobierno honesto y transparente: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Al poner en marcha la 4ª Jornada de Capacitación de las Obligaciones de Transparencia en coordinación con el Órgano Interno de Control Municipal, el...
Leer más

Nos vemos mañana en el Parque Central Miguel Hidalgo de nuestro querido Tapachula

Al Instante staff - 0
Nos vemos mañana en el Parque Central Miguel Hidalgo de nuestro querido Tapachula, en punto de las 5:00 de la tarde, para vivir juntos...
Leer más

Eduardo Ramírez beneficia a niñas, niños y jóvenes con programas A Paso Firme y Bicis que Transforman

Al Instante staff - 0
Entregó calzado deportivo y bicicletas a estudiantes de las colonias Copoya y El Jobo, de Tuxtla Gutiérrez El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar llevó alegría a...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV