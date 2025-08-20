Vamos a Seguir Supervisando la Seguridad, Vamos a Seguir Trabajando: Óscar Aparicio

*Chiapas se Condolida Como el Estado más Seguro del País.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de Agosto de 2025.- Con el objetivo de informar a la población en materia de seguridad, el secretario de Seguridad del Pueblo, el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, da a conocer el avance en materia de seguridad que se ha generado con el liderazgo del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y en coordinación con el fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en estos primeros nueve meses de esta Nueva ERA.

De ser el Estado más inseguro del país, a convertirse en el Estado más seguro de México, superando el Estado de Yucatán, por tercer mes consecutivo. Generando una estrategia de seguridad enfocada, primero en robustecer la Secretaría para tener a las y los elementos con herramientas, capacitándolos y dignificándolos con un aumento salarial.



Generando operaciones efectivas contra grupos criminales, sin tener daños colaterales ni con la población, teniendo más de 4 mil detenidos, más de 800 armas decomisadas, más de 200 aparatos explosivos improvisados, 11 vehículos monstruo, entre armamento.Acciones que han permitido acceder a municipios y ejidos en los que antes era imposible ingresar. Asimismo el secretario de seguridad, afirmó que ahora las condiciones son completamente distintas, manteniendo una coordinación interinstitucional cercana, además de una proximidad con la población que permite que ahora puedan denunciar sin miedo, al saber que las autoridades respaldan a las y los chiapanecos. “Vamos a seguir supervisando, vamos a seguir trabajando”, afirmó.Aseguró que Frontera Comalapa sigue viviendo de manera normal, haciendo un llamado a no caer en noticias falsas, asegurando que la SSP siempre va a informar con la verdad. “La instrucción del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, es ser un gobierno transparente y dar a conocer lo que está pasando y lo que estamos viviendo de manera real a los ciudadanos”, aseveró.Dio a conocer que actualmente no se tienen hechos de violencia, habiendo un despliegue robusto, coordinado con los tres órdenes de Gobierno, además de tener la Mesa de Paz Chiapas, en donde día a día se perfeccionan las estrategias para continuar garantizando la pacificación.La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso por la seguridad integral de las familias chiapanecas, manteniendo un enfoque contra los delitos, asegurando trabajar con Cero Corrupción en un Estado seguro para vivir. Boletín Oficial