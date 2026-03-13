La Secretaría de Seguridad del Pueblo realizó un vuelo de verificación en la comunidad Miguel Hidalgo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Dirección de Transporte Aéreo, realizó un vuelo de verificación en la comunidad Miguel Hidalgo, del municipio de Cintalapa de Figueroa, derivado de un reporte ciudadano sobre la posible presencia de antenas de comunicación ilícita.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de atender de manera inmediata los reportes de la ciudadanía y fortalecer la seguridad en esta Nueva ERA, priorizando la prevención y la paz en Chiapas.