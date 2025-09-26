Instituto de la Consejería Jurídica Firma Convenio con el IEPC y el Consejo Estatal de Notarios

Con el objetivo de fortalecer la democracia, garantizar la fe pública notarial y sumar esfuerzos para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, se llevó a cabo la firma de convenio donde se establecen las bases generales para realizar acciones en beneficio de la sociedad chiapaneca, respecto a la certificación de documentos, relacionados con casos de violencia política en razón de género, así como, promover actividades de participación ciudadana referentes al voto informado y propuestas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas.

La consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Magdalena Vila Domínguez, señaló que este esfuerzo interinstitucional permitirá avanzar en la erradicación de la violencia política en razón de género, promoviendo un Chiapas donde las voces de las mujeres sean escuchadas y respetadas.

Durante su intervención, el consejero jurídico, Guillermo Nieto Arreola, destacó que este convenio constituye un compromiso ético y humano con la democracia y con la protección de los derechos de las mujeres, resaltando la construcción de un Chiapas libre de violencia como ha sido instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, subrayó la importancia de sumar herramientas y generar condiciones más accesibles para que las mujeres que enfrentan violencia política encuentren respaldo institucional y jurídico.

Finalmente, la presidenta del Colegio Estatal de Notarios, Rosario Chacón Sánchez, refrendó el compromiso del notariado chiapaneco en garantizar la fe pública y acompañar este proceso para consolidar la participación ciudadana y la vida democrática en el Estado.

Con estas acciones, las instituciones firmantes asumen el compromiso de promover, proteger y garantizar los derechos de las personas, haciendo frente a la violencia política contra las mujeres y reafirmando la visión de un Chiapas libre de violencia.