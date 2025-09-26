viernes, septiembre 26, 2025
Vendedores del Mercado en Huixtla Arrojan Basura Sobre las Calles

*Generan Foco de Contaminación.

Huixtla, Chiapas; 25 de Septiembre de 2025.- Personas que transitan en la Calle Madero, se muestran inconformes por el tiradero de basura que arrojan en la calle los locatarios del Mercado ?“Hidalgo” ocasionando gran contaminación ambiental.
En ese sector no pasa el carro recolector de basura debido a que las Calles Madero y Ferrocarril las están arreglando por el trabajo del Tren Interoceánico en ese municipio.
Ciudadanos exigen al Edil que se aplique el Bando de Buen Gobierno Municipal para sancionar a toda aquella persona que arroje basura en vía pública. EL ORBE/JoséÁngel López

