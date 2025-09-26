IMSS Bienestar Brinda Servicios Médicos Gratuitos en Tapachula

*Ante Aumento en Casos de Diabetes e Hipertensión.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre de 2025.- Como parte de una estrategia para acercar la atención médica a sectores vulnerables, el Comité de la colonia Nuevo Mundo 2 y el programa IMSS Bienestar, organizaron una feria de salud gratuita, enfocada en la prevención y detección temprana de enfermedades crónicas.

La jornada ofreció consultas generales, esquema completo de vacunación y orientación en temas de nutrición, dirigidos principalmente a habitantes de la zona sur del municipio, donde el acceso a servicios de salud es limitado.



“Tenemos una campaña permanente de vacunación y prevención. También estamos promoviendo el control de peso y brindando información sobre alimentación saludable”, explicó María Guadalupe Domínguez, representante de IMSS Bienestar.Durante el evento, se ofrecieron servicios de odontología, psicología, medicina preventiva y charlas educativas sobre el uso del Plato del Bien Comer, con el objetivo de fomentar hábitos saludables desde temprana edad.Se aplicaron vacunas contra tétanos, sarampión, VPH, rotavirus, y también se llevó a cabo una campaña de vacunación antirrábica, como parte de las acciones de salud pública.El Dr. Gabriel Iván Pinto, director de la Unidad Médica de Indeco, advirtió sobre el creciente número de casos de hipertensión y diabetes en colonias como Indeco Cebadilla, Los Llanes y Nuevo Mundo 1 y 2.“Nos enfocamos en la detección oportuna. El primer nivel de atención es preventivo, y por eso salimos a las comunidades. Queremos que el servicio llegue directamente a la gente”, puntualizó.La representante de IMSS Bienestar recordó que las unidades médicas comunitarias ofrecen consultas y servicios preventivos sin costo, especialmente para personas sin seguridad social.Sin embargo, destacó que también pueden acceder quienes están afiliados a IMSS, ISSSTE o ISSTECH, fortaleciendo así el carácter incluyente del programa.Daniel de la Cruz, presidente del Comité de la colonia Nuevo Mundo 2, agradeció el respaldo de las autoridades de salud y la participación ciudadana en la actividad.Según datos del INEGI, cerca del 60% de la población en Chiapas carece de acceso regular a servicios médicos, lo que hace fundamentales este tipo de acciones para garantizar el derecho a la salud. EL ORBE/Nelson Bautista