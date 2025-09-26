viernes, septiembre 26, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalIMSS Bienestar Brinda Servicios Médicos Gratuitos en Tapachula
Local

IMSS Bienestar Brinda Servicios Médicos Gratuitos en Tapachula

0
9

*Ante Aumento en Casos de Diabetes e Hipertensión.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre de 2025.- Como parte de una estrategia para acercar la atención médica a sectores vulnerables, el Comité de la colonia Nuevo Mundo 2 y el programa IMSS Bienestar, organizaron una feria de salud gratuita, enfocada en la prevención y detección temprana de enfermedades crónicas.
La jornada ofreció consultas generales, esquema completo de vacunación y orientación en temas de nutrición, dirigidos principalmente a habitantes de la zona sur del municipio, donde el acceso a servicios de salud es limitado.

“Tenemos una campaña permanente de vacunación y prevención. También estamos promoviendo el control de peso y brindando información sobre alimentación saludable”, explicó María Guadalupe Domínguez, representante de IMSS Bienestar.
Durante el evento, se ofrecieron servicios de odontología, psicología, medicina preventiva y charlas educativas sobre el uso del Plato del Bien Comer, con el objetivo de fomentar hábitos saludables desde temprana edad.
Se aplicaron vacunas contra tétanos, sarampión, VPH, rotavirus, y también se llevó a cabo una campaña de vacunación antirrábica, como parte de las acciones de salud pública.
El Dr. Gabriel Iván Pinto, director de la Unidad Médica de Indeco, advirtió sobre el creciente número de casos de hipertensión y diabetes en colonias como Indeco Cebadilla, Los Llanes y Nuevo Mundo 1 y 2.
“Nos enfocamos en la detección oportuna. El primer nivel de atención es preventivo, y por eso salimos a las comunidades. Queremos que el servicio llegue directamente a la gente”, puntualizó.
La representante de IMSS Bienestar recordó que las unidades médicas comunitarias ofrecen consultas y servicios preventivos sin costo, especialmente para personas sin seguridad social.
Sin embargo, destacó que también pueden acceder quienes están afiliados a IMSS, ISSSTE o ISSTECH, fortaleciendo así el carácter incluyente del programa.
Daniel de la Cruz, presidente del Comité de la colonia Nuevo Mundo 2, agradeció el respaldo de las autoridades de salud y la participación ciudadana en la actividad.
Según datos del INEGI, cerca del 60% de la población en Chiapas carece de acceso regular a servicios médicos, lo que hace fundamentales este tipo de acciones para garantizar el derecho a la salud. EL ORBE/Nelson Bautista

IMSS Bienestar Brinda Servicios Médicos Gratuitos en Tapachula
Artículo anterior
Vendedores del Mercado en Huixtla Arrojan Basura Sobre las Calles
Artículo siguiente
Aumentan Casos de Suicidio y Trastornos Mentales, Advierte Especialista
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Viernes 26 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Chiapas Hace Historia con 16 Medallas en la Paralimpiada Nacional Conade 2025

Al Instante staff - 0
Al cierre de las competencias de este jueves por la tarde en la disciplina de Paranatación, el seleccionado...
Leer más

«¡Deportivo Gatica Derrota a Estudiantes 3-2 en la Sub 14!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.- En partido reñido, Deportivo Gatica luego de ir perdiendo 2-0 en la primera parte, se recuperó en el complemento y termina ganando...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV