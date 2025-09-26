viernes, septiembre 26, 2025
Aumentan Casos de Suicidio y Trastornos Mentales, Advierte Especialista

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre de 2025.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el médico psiquiatra Luis Manuel Cruz Osorio ofreció una conferencia en el Planetario COBACH de Tapachula, donde expuso el preocupante crecimiento de los casos de ideación suicida, depresión y ansiedad, tanto en la población general como en el personal médico.
Durante su intervención, el especialista hizo un llamado urgente a fortalecer la conciencia colectiva sobre la salud mental, destacando que el suicidio no es solo un fenómeno psicológico, sino una problemática médica, social y cultural que debe abordarse de forma integral.
Cruz Osorio alertó que los grupos más vulnerables se encuentran entre la adolescencia y la adultez temprana, aunque aclaró que incluso niños y adolescentes presentan ya cuadros depresivos significativos.
En el caso de los profesionales de la salud, identificó un rango de riesgo entre los 18 y 45 años, afectado por altos niveles de presión, desgaste emocional y estrés laboral.
El especialista subrayó que, aunque no existen estadísticas locales precisas, se estima que 4 de cada 10 personas podrían desarrollar algún trastorno mental relacionado con el suicidio.
Entre las señales de advertencia más comunes, el psiquiatra mencionó, síntomas depresivos persistentes, llanto frecuente, aislamiento social, problemas emocionales o escolares, consumo de sustancias y expresiones de autolesión o pensamientos suicidas.
También enumeró factores de riesgo como el bullying, el acoso laboral o sexual, la sobrecarga de trabajo, así como trastornos mentales como la ansiedad, esquizofrenia y adicciones.
El mensaje central fue claro, buscar ayuda profesional ante cualquier síntoma es fundamental. Por lo que exhortó a la comunidad a utilizar los recursos disponibles, entre ellos servicios de psicología y psiquiatría en instituciones públicas, atención del IMSS, DIF, y el Centro de Integración Juvenil, programas de apoyo psicológico en universidades.
Finalmente, hizo énfasis en priorizar la salud mental como medida preventiva, resaltando que una detección oportuna puede salvar vidas, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista

