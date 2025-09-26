Alumnos de la Prepa Tapachula Ingresarán Sólo con Huella Digital a la Escuela

*Como Medida de Seguridad, Anuncian Directivos.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre del 2025.- Con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad y por acuerdo con padres de familia, en la Preparatoria No. 1 “Tapachula”, turno matutino, los alumnos en general entraran con su huella digital a dicho plantel educativo.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el Director de dicha institución en el turno matutino, Carlos Alberto Espinal Liévano, explicó que es importante asegurar que quienes entran a la escuela en realidad sean estudiantes de la escuela.



“Ya tuvimos la experiencia en un semestre anterior, de que habían alumnos del turno vespertino o que venía un chico de otra escuela, y cuando veníamos a ver, ya estaban adentro de la institución porque portaban el uniforme. Y esto nos llevó a tener que platicar con los padres de familia en una asamblea general, donde teníamos que buscar la manera de tener un mejor control del ingreso de las personas, en el caso de los estudiantes, a la escuela”, subrayó.En la actualidad -dijo- iniciaron con la prueba piloto con los primeros semestres, que tienen nueve grupos, que son aproximadamente 400 alumnos,con el objetivo de ver el tiempo que se llevaría para poder entrar los 400 muchachos, y si había alguna falla en el momento del lector de huella.En cuanto a los equipos, manifestó que son lectores de huella y van a instalar dos para primeros semestres, dos para terceros semestres y dos para quintos semestres.El directivo considero que tal vez como es la primera ocasión, los muchachos también por el nervio, algunos no colocaban bien la huella digital o se equivocaron de lectores, porque como dividimos la mitad de grupos en un lector y la otra mitad en otro lector, algunos al momento que se dio la explicación, no les quedó claro, y pasaron a lectores equivocados, y eso los atrasó un poco en el proceso.En cuanto a este nuevo sistema de acceso a la escuela, aclaró que en una asamblea general en el mes de julio, se les presentó a los padres de familia los proyectos que se iban a implementar para este nuevo ciclo escolar, y en su mayoría, los papás estuvieron de acuerdo en que se hiciera.Consideró que posterior a las pruebas, los sistemas ya estarán listos para el próximo lunes, lo cual permitirá tener un mayor control en el acceso a la escuela. EL ORBE/ JC