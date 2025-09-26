Secretario de Seguridad del Pueblo Sostiene Reunión de Mandos en Tapachula

*Para Reforzar la Estrategia en Materia de Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre de 2025.- Con el objetivo de seguir robusteciendo las acciones en materia de seguridad, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo y el fiscal de Distrito Fronterizo-Costa, Arturo Pablo Liévano, sostuvo una reunión de trabajo con mandos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal de Tapachula.



Aparicio Avendaño reconoció a todas y todos los elementos de la SSP por los logros obtenidos a nivel nacional, como posicionarse en el primer lugar en baja incidencia delictiva y ser el estado en el que menos delitos de alto impacto se cometen. Lo anterior, dijo, es posible gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno, la evaluación constante y permanente, así como el compromiso firme con el pueblo de Chiapas para garantizar entornos seguros.También reiteró que las familias chiapanecas y los elementos de seguridad gozan del respaldo absoluto del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de la SSP y de los tres niveles de Gobierno, reconociendo la voluntad política y los principios humanistas de esta Nueva ERA para todas y todos. "Tenemos un gobernador con mucha voluntad política, que está haciendo las cosas bien", afirmó.Además, exhortó a los mandos a no bajar la guardia y a mantener la supervisión constante en el territorio, reforzando la estrategia de proximidad social, con el objetivo de que la ciudadanía recupere la confianza en sus autoridades, asegurando que las evaluaciones seguirán siendo constantes para continuar perfeccionando las estrategias de seguridad, siguiendo los lineamientos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.Durante la reunión de evaluación, los mandos presentes reconocieron los esfuerzos realizados por el secretario de Seguridad del Pueblo, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacando su papel en la pacificación del Estado y el fortalecimiento de la estabilidad dentro de la institución.Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo continúa refrendando su compromiso avanzando con pasos firmes hacia un futuro de paz, humanismo y Cero Corrupción para todas y todos.