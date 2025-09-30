martes, septiembre 30, 2025
Víctor Pérez Saldaña Incumple Compromisos Pactados con Comuneros

*El Edil de Cacahoatán Niega Ayuda a Comunidades Afectadas por Lluvias.

Cacahoatán, Chiapas; 29 de Septiembre del 2025.- Habitantes de la comunidad Agustín de Iturbide en el municipio de Cacahoatán, tacharon de mentiroso al todavía Presidente Municipal de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, quien en el pasado proceso electoral se comprometió a brindar apoyos a las comunidades rurales.
Los inconformes lamentaron la falta de atención del Edil emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que tras permanecer incomunicados dos semanas, por las afectaciones en el tramo carretero de la localidad Agustín de Iturbide, por sus propios medios y riesgos decidieron reabrir al tránsito vehicular la vialidad, ante la falta de atención institucional.

Manuel “N”, habitante de esta comunidad, dijo que hay abandono por parte de las autoridades locales, quienes están más preocupadas por hacer fiestas que atender los temas importantes de beneficio para la población.
“Víctor Pérez Saldaña se vendió en el pasado proceso electoral como un joven empresario responsable, pero salió peor que su antecesor, ya que no hay obras de relevancia en las comunidades”, señaló.
De igual manera denunció que existe una total decepción en torno al trabajo de dicho Edil a un año de gestión, ya que, tras las afectaciones por las lluvias en el tramo carretero de esa comunidad, nadie, ninguna autoridad municipal los ha llegado a apoyar.
Agregó que solo se han llegado a tomarse la foto pero no hay obras, no hay acciones de parte del Ayuntamiento de esta localidad fronteriza, incluso se esperaba que este lunes llegará el edil a esta comunidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción

