miércoles, octubre 22, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalJuan Carlos Moreno Guillén Acerca la Justicia al Pueblo de Pijijiapan
Estatal

Juan Carlos Moreno Guillén Acerca la Justicia al Pueblo de Pijijiapan

0
19

*?Refrenda su Compromiso Institucional con Todos los Sectores.

Durante una gira de trabajo por la región Istmo-Costa, en un ambiente de diálogo abierto y escucha activa, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo encuentros ciudadanos con habitantes del municipio de Pijijiapan.
Iniciando esta jornada, Moreno Guillén se reunió con integrantes de los diversos sectores productivos de dicho municipio, donde escuchó atento las inquietudes expresadas por las y los asistentes, a quienes les reiteró el compromiso institucional que el Poder Judicial del Estado cumple, para abonar en la construcción de una cultura de paz.

Posteriormente, desde el domo del Parque Central, el Magistrado Presidente compartió un mensaje de cercanía y compromiso con representantes de la sociedad civil, quienes también compartieron dudas y propuestas sobre la labor de la casa de la justicia en ese municipio.
«Estar aquí implica dar la cara, estar de frente con las y los habitantes. En el Poder Judicial, nosotros establecimos la Justicia con Humanismo y la campaña La Justicia es la Paz, con lo que se comenzó una apertura con la ciudadanía», manifestó Moreno Guillén.
Asimismo, acompañado por el presidente municipal, Carlos Alberto Albores Lima, el Magistrado Presidente añadió que es necesario romper esquemas, la apertura de quienes integran el Poder Judicial y el fortalecimiento de la impartición de justicia, con una nueva cultura de atención en todas las materias.
Al finalizar, Moreno Guillén abrió un espacio de diálogo con la ciudadanía, en el que escuchó planteamientos y respondió inquietudes de manera personal, reafirmando que el Poder Judicial del Estado trabaja con el ejemplo, la empatía y la vocación de servicio, convencido de que la justicia es la paz.
En estas actividades estuvieron presentes las personas juzgadoras, defensoras y defensores públicos adscritos al Distrito Judicial de Tonalá, quienes serán las y los encargados de mantener este ejercicio de acercamiento directo con la población, mediante la atención ciudadana quincenal. Boletín Oficial

Juan Carlos Moreno Guillén Acerca la Justicia al Pueblo de Pijijiapan
Artículo anterior
IMSS Supera un Millón 300 mil Cirugías con ‘Estrategia 2-30-100’
Artículo siguiente
En Chicomuselo, Eduardo Ramírez Reafirma su Compromiso con la paz, la Educación y la Justicia
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Información preliminar del Sismo Magnitud 4.9 localizado al Suroeste de Cd. Hidalgo Chiapas

Al Instante staff - 0
Leer más

Detienen a presunto líder de “Los Motonetos”, relacionado con homicidio del padre Marcelo

Al Instante staff - 0
• Fue aprehendido por el delito de pandillerismo y atentados contra la paz, por hechos en 2023 en SCLC • Se trabaja en coordinación con la FGR...
Leer más

En Tapachula, SSP y FGE detiene a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV