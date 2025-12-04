jueves, diciembre 4, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalSe Reúne Juan Carlos Moreno Guillén con Integrantes del Poder Judicial...
EstatalPortada

Se Reúne Juan Carlos Moreno Guillén con Integrantes del Poder Judicial Federal

0
8

*Analizaron los Retos en Materia de Impartición de Justicia.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con magistrados y jueces federales a fin de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y compartir perspectivas sobre los retos actuales en materia de impartición de justicia.
En este encuentro participaron los magistrados federales Luis Arturo Palacio Zurita, Camilo Pech Iuit y Jorge Mason Cal y Mayor, así como los jueces federales Alan Antonio Cavazos Maldonado, Julio Adrián Rodríguez Rodríguez, Ismael Arroniz Palacios y Mario Alberto Rivera Rivera. Boletín Oficial

Se Reúne Juan Carlos Moreno Guillén con Integrantes del Poder Judicial Federal
Artículo anterior
EL QUINTO PODER DE MEXICO
Artículo siguiente
En Palenque, Encabeza ERA Declaratoria de Reserva Natural Comunitaria Cascada El Salto
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 04 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Ángeles Hernández Celebra un año más de Vida

Al Instante staff - 0
En una mañana llena de alegría y mucho amor, la notaria Ángeles Hernández celebró un aniversario más de vida en un desayuno realizado en...
Leer más

TAPACHULA SE MODERNIZA CON LA DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES”: YAMIL MELGAR

Al Instante staff - 0
03 de diciembre de 2025, Tapachula, Chiapas.– El Ayuntamiento de Tapachula y la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTAP) llevaron a cabo la firma del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV