Culmina la XXXI Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos

Huixtla, Chiapas; 23 de Enero.- El Área Chiapas Costa y el Sexto Distrito de Huixtla dio por concluida la serie de pláticas sobre el alcoholismo y sus consecuencias, a todos los usuarios y parientes de personas internadas en el Centro de Salud y el Hospital General de Huixtla.



Desde el pasado lunes inició la XXXI Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos, esto, en un convenio de colaboración con ambas instituciones del Sector Salud, con la finalidad de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos sobre la señalada, enfermedad del alcoholismo.Dicha enfermedad está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como severa y de fatales consecuencias para la salud humana, dijeron.Durante la semana se entregaron trípticos sobre el problema de alcoholismo y la revista Plenitud, la cual habla sobre las vivencias de cada enfermo alcohólico. EL ORBE/JoséÁngel López