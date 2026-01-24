Culmina la XXXI Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos

Huixtla, Chiapas; 23 de Enero.- El Área Chiapas Costa y el Sexto Distrito de Huixtla dio por concluida la serie de pláticas sobre el alcoholismo y sus consecuencias, a todos los usuarios y parientes de personas internadas en el Centro de Salud y el Hospital General de Huixtla.
Dicha enfermedad está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como severa y de fatales consecuencias para la salud humana, dijeron.
Durante la semana se entregaron trípticos sobre el problema de alcoholismo y la revista Plenitud, la cual habla sobre las vivencias de cada enfermo alcohólico. EL ORBE/JoséÁngel López