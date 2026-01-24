Entrega ERA Apoyos del Programa A Paso Firme a Estudiantes de Tuxtla Gutiérrez

El Gobernador Benefició con Tenis Escolares a Niñas y Niños de la Escuela Primaria “Mi Patria es Primero”

El Mandatario Refrenda el Compromiso con el Bienestar de la Niñez Chiapaneca

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó la Escuela Primaria Mi Patria es Primero, en Tuxtla Gutiérrez, donde encabezó la entrega de apoyos del programa A Paso Firme, iniciativa orientada a fortalecer el bienestar y la seguridad de la niñez chiapaneca mediante la dotación de tenis escolares, con el propósito de mejorar su comodidad y garantizar condiciones dignas para su desarrollo integral.



Durante su intervención, explicó que su gobierno impulsa diversas acciones para brindar a las y los estudiantes mayor seguridad en sus trayectos y motivarlos en su aprendizaje y actividades diarias. “Hoy estamos haciendo entrega de estos tenis que van a servir mucho para las niñas y los niños. Además, tenemos un programa de bicicletas: cuando lleguen a secundaria se las vamos a dar, y también sirven como un medio de transporte. Ir en bicicleta fomenta el cuidado del medio ambiente, la economía, el deporte y el buen vivir”, manifestó.En ese marco, el mandatario reconoció el papel esencial de las y los maestros, al señalar que la enseñanza de la lectura y la escritura constituye la base de la formación académica y profesional de muchas generaciones. Subrayó que su administración trabaja en la alfabetización de Chiapas e hizo un llamado a que más personas, sin importar su edad, se sumen a este esfuerzo, al destacar que nunca es tarde para aprender.Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, destacó que las niñas, niños y jóvenes representan una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA. Informó que, a través del programa A Paso Firme, se entregaron 889 pares de tenis a estudiantes de esta institución, con el propósito de impulsar su salud, recreación y aprendizaje, además de apoyar la economía familiar. Asimismo, anunció que próximamente llegará a esta colonia el programa Cuidar es Amar, mediante el cual se otorgará una beca bimestral a personas cuidadoras de enfermos, como reconocimiento a su labor.El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez como un líder humanista comprometido con el bienestar social, especialmente de la niñez y la juventud chiapaneca. Resaltó que ello ha contribuido a fortalecer la paz y la seguridad en parques, colonias y escuelas de la capital, además de impulsar programas de alto impacto en beneficio de las y los tuxtlecos.A su vez, la directora de la Escuela Primaria Mi Patria es Primero, turno vespertino, Deisy Cabrera Pascasio, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por considerar a esta institución en la entrega del programa A Paso Firme, al señalar que este apoyo representa una acción de equidad y un beneficio significativo para la comunidad escolar.En representación de madres y padres de familia de este centro educativo, Citlali Jazmín Gutiérrez Montejo expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por beneficiar a niñas y niños con la entrega de calzado deportivo, el cual contribuye a mejorar su comodidad durante las actividades escolares.En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la diputada local, María Mandiola Totoricaguena; el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz; la directora de la Escuela Primaria Mi Patria es Primero, turno matutino, Ana Lilia Escobar Vázquez; así como personal docente, estudiantes, madres y padres de familia, entre otras y otros asistentes.Boletín Oficial