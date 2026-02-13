Prestadores de Servicio Piden Flexibilidad en Aduanas Para Ingreso de Visitantes Guatemaltecos a la Región

*Necesarios Para Mover la Economía Local.

Tuxtla Chico, Chiapas; 12 de Febrero de 2026.- El corredor turístico gastronómico del Soconusco atraviesa una de sus etapas más complejas de los últimos años, luego de que restricciones en puntos de revisión aduanera redujeran el ingreso de autobuses procedentes de Guatemala, lo que ha provocado una caída significativa de visitantes y un impacto directo en la economía regional.



Carlos Carrasco, presidente del Corredor Gastronómico, informó que los restaurantes de Tuxtla Chico se han visto obligados a reducir sus días de operación ante la baja afluencia de clientes centroamericanos, quienes representan un segmento clave para el sector.“Antes trabajábamos de lunes a domingo. Ahora únicamente operamos de jueves a domingo debido a la disminución de visitantes”, señaló.Explico que, si bien el tránsito migratorio individual continúa, el acceso al transporte colectivo que traslada grupos turísticos y comerciales de entre 20 y 30 personas, ha sido limitado.Estos viajeros suelen hospedarse hasta por tres días, consumir en restaurantes y realizar compras en tiendas departamentales, generando una importante derrama económica.La contracción no solo afecta a restaurantes. Hoteles reportan cancelaciones y menor ocupación, comercios registran descenso en ventas, especialmente en productos dirigidos al mercado centroamericano y el sector informal también resiente la falta de clientes.De acuerdo con los prestadores de servicios, el visitante guatemalteco no solo impulsa el consumo local, sino que también aporta ingresos fiscales al declarar mercancía al regresar a su país, por lo que la situación impacta tanto al sector privado como a la Federación.Ante este escenario, empresarios solicitaron a la Administración General de Aduanas establecer mecanismos que permitan un ingreso regulado y ágil de los grupos turísticos, a fin de reactivar la actividad económica en la región.“Estamos listos para recibirlos con la hospitalidad de siempre, pero necesitamos condiciones que permitan recuperar el dinamismo económico”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista