Inicia la Feria en Honor al Señor San Caralampio 2026

*Coronan a Alexander I Como Príncipe de las Festividades

Tapachula, Chiapas.– Con un ambiente de fe, tradición y alegría se llevó a cabo la coronación de Daniel Alexander Salvador Meza como Príncipe de la Feria San Caralampio 2026, acto que marcó oficialmente el inicio de las festividades en honor al Señor San Caralampio.

En una ceremonia especial celebrada la noche de este 12 de febrero, Mariana Itzel González Gómez, Reina 2025, fue la encargada de colocar la corona a Alexander I, quien representará durante un año las actividades organizadas por la rectoría de la parroquia, participando en eventos religiosos y comunitarios.



Daniel Alexander Salvador Meza, de 16 años de edad, es hijo de Daniel Salvador y Patricia Meza, expresó su orgullo por formar parte de una de las tradiciones más significativas para la comunidad católica de Tapachula.Las actividades iniciaron por la tarde con una peregrinación encabezada por la madrina del Señor San Caralampio, señora Guadalupe Maldonado. Posteriormente se rezó el Santo Rosario y se celebró la Santa Misa, para dar paso al acto de coronación ante decenas de fieles que se dieron cita para acompañar este momento especial.Al finalizar la ceremonia, los asistentes disfrutaron de presentaciones culturales y artísticas, entre ellas la participación del grupo de baile Tonatiuh y el espectáculo del grupo “Xochipilli”, en una velada llena de música y tradición.La Feria San Caralampio 2026 se desarrollará del 12 al 20 de febrero con un amplio programa que incluye celebraciones religiosas, peregrinaciones, actividades culturales, la Misa de Primera Comunión, la Misa de Confirmación presidida por el Obispo y el tradicional paseo del Señor San Caralampio. EL ORBE / LA REDACCIÓN