Empresarios de Cacahoatán Reconocen Estrategia de Seguridad del Estado

Cacahoatán, Chiapas; 25 de Enero de 2026.- El sector empresarial de Cacahoatán, representado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), reporta un panorama favorable en términos de seguridad y crecimiento económico.

A pesar de los retos tradicionales de la «Cuesta de Enero», los empresarios han destacado la mejora en la situación de seguridad, lo que ha sido clave para la recuperación del comercio local, especialmente en lo que respecta al flujo de turistas, principalmente guatemaltecos.



Luis Fernando López Guillén, presidente de la delegación local de Canaco, destacó que, gracias a la cooperación entre fuerzas de seguridad estatales y federales, el municipio vive una situación de tranquilidad sin precedentes en los últimos años.Según López Guillén, la baja en los índices de extorsión ha sido significativa y ha permitido que la región recupere la paz que alguna vez disfrutó.“Hoy podemos decir que las extorsiones han disminuido considerablemente, lo que nos está permitiendo retomar la calma en la zona fronteriza.“Los rondines constantes de las autoridades son fundamentales para que los guatemaltecos se sientan seguros al cruzar la frontera y comprar en nuestros comercios”, comentó el líder empresarial.Aunque el contexto regional en la frontera sur y los rumores de movimientos políticos y militares en países cercanos han generado incertidumbre, López Guillén aseguró que la actividad comercial se mantiene en la zona.La afluencia de turistas y compradores provenientes de Guatemala continúa siendo un motor importante para la economía local, lo que ofrece un respiro frente a los desafíos económicos globales.El Presidente de Canaco también reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, quien, según dijo, ha contribuido significativamente a la estabilidad del sector empresarial formal, mejorando la confianza de los comerciantes.Pese a los buenos resultados en diciembre, los empresarios no bajan la guardia y han lanzado un llamado a la ciudadanía para que impulse el consumo local durante el primer trimestre del año, especialmente durante la tradicional «Cuesta de Enero».López Guillén enfatizó que apoyar a los negocios locales es esencial para fortalecer la economía regional y garantizar la prosperidad en Cacahoatán y sus alrededores.“Consumir lo local siempre es una inversión en nuestro futuro, porque contribuye a la derrama económica de cada comunidad. Los invito a todos a apoyar a nuestros comercios para seguir creciendo juntos”, expresó.Finalmente, el Presidente de Canaco hizo un llamado a las autoridades estatales para crear mesas de trabajo donde se aborden las necesidades del sector empresarial de la región y se propongan medidas para consolidar el desarrollo económico. EL ORBE/Nelson Bautista