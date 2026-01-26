Precio de la Tortilla se Mantiene Estable en Tapachula: Industriales

* Gracias al Acuerdo Suscrito con el Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero de 2026.- A pesar del incremento en los costos operativos y del reciente ajuste al salario mínimo, el precio del kilogramo de tortilla en Tapachula se mantendrá sin cambios durante el inicio de 2026, con un rango de entre 20 y 24 Pesos, informó Alejandro Ricaldi Jiménez, presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla en la región.



El líder del gremio explicó que esta estabilidad se debe al Acuerdo Nacional suscrito entre el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y las empresas harineras, el cual ha permitido contener el precio de la harina, principal insumo del sector, que acumula cerca de tres años sin aumentos relevantes.“Mientras la harina no registre incrementos, no tenemos contemplado ajustar el precio al público. Este acuerdo representa un beneficio directo para los consumidores”, señaló Ricaldi Jiménez.No obstante, el panorama resulta complejo para los empresarios formalmente establecidos.El Presidente del Consejo denunció una creciente competencia desleal derivada de la informalidad, al revelar que de aproximadamente 400 tortillerías que operan en el municipio, solo 120 cumplieron con el pago de su licencia de funcionamiento durante el año pasado.A esta problemática se suma el ambulantaje y la venta de tortillas en hieleras, principalmente en tiendas de conveniencia, donde el producto se ofrece a precios de entre 17 y 18 Pesos por kilogramo, sin garantías de calidad ni cumplimiento sanitario.“Se engaña al consumidor, no se entregan kilos completos y se desconoce el origen del producto y su proceso de elaboración.“Incluso hay negocios que no cumplen con las normas sanitarias 187 y 050, y aun así continúan operando”, advirtió.Ante esta situación, el gremio mantiene mesas de diálogo con autoridades municipales para impulsar revisiones generales que permitan aplicar la normatividad vigente, evitando prácticas de extorsión y asegurando condiciones equitativas para todos los productores.Finalmente, Ricaldi Jiménez exhortó a la ciudadanía a consumir tortillas en establecimientos formales, donde se garantiza el peso correcto, la calidad del producto y el cumplimiento de las normas de higiene, protegiendo así la salud de las familias tapachultecas. EL ORBE/Nelson Bautista