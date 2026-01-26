SAT Sancionará a Negocios que Exijan la Constancia Fiscal

* No es Requisito Obligatorio Para Facturar.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero de 2026.- Exigir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) como condición para emitir una factura puede derivar en multas de hasta 122 mil Pesos, advirtió el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al aclarar que este documento no es un requisito obligatorio para los contribuyentes.

Especialistas en materia fiscal señalaron que condicionar la facturación a la entrega de la constancia constituye una práctica indebida, y es sancionada por el Código Fiscal de la Federación.



Pese a que esta exigencia se ha vuelto común en comercios y empresas, la autoridad fiscal ha reiterado que carece de sustento legal.El contador público Gerardo Ramírez Olivares, socio director de GR Ingeniería en Negocios, explicó que el SAT ha sido enfático en que la CSF nunca ha sido obligatoria para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).“Muchos negocios la piden por temor a cometer errores, pero hoy esa práctica puede resultar muy costosa”, advirtió.La legislación fiscal vigente establece sanciones para los establecimientos que mantengan avisos, políticas internas o restricciones que obliguen a presentar la constancia actualizada para facturar.Las multas van de 13 mil a 122 mil Pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.La medida busca evitar obstáculos innecesarios a los consumidores y garantizar su derecho a recibir factura proporcionando únicamente los datos fiscales requeridos.Uno de los principales argumentos para exigir la CSF es la supuesta necesidad de que el documento sea “reciente”.No obstante, Ramírez Olivares aclaró que cada constancia incluye un código QR que enlaza directamente con la base de datos del SAT.Al escanearlo, se obtienen los datos actualizados del contribuyente, sin importar cuándo se haya impreso el documento, explicó, descartando así la validez de exigir constancias del mes en curso.Aunque los negocios no deben solicitar la constancia, la correcta emisión del CFDI 4.0 depende de que el contribuyente proporcione información precisa, como RFC, nombre completo o razón social, Código Postal del domicilio fiscal, régimen fiscal, si los datos son incorrectos, el sistema no permitirá el timbrado de la factura. EL ORBE/Nelson Bautista