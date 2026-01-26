lunes, enero 26, 2026
Uso Excesivo de Pantallas Provoca Daños Visuales Desde Edades Tempranas

* Especialistas Advierten que la Luz Emitida por las Pantallas Digitales Causa Fatiga Visual, Resequedad, Visión Borrosa y Miopía

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero del 2026.- El uso constante de teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisores está generando un impacto negativo cada vez más evidente en la salud visual, principalmente entre niñas, niños y jóvenes.
Especialistas en optometría advierten que la exposición prolongada a la llamada luz azul, emitida por las pantallas digitales, está acelerando problemas visuales que antes se presentaban en edades más avanzadas.
De acuerdo con personal de la óptica La Lentería, la luz azul penetra directamente en los ojos y daña el cristalino, provocando fatiga visual, resequedad, visión borrosa y, con el tiempo, la necesidad de lentes de graduación. Este fenómeno se ha vuelto común debido al uso prolongado de dispositivos electrónicos tanto para actividades escolares como recreativas.
Los especialistas señalaron que actualmente se están detectando problemas visuales en menores desde los 9 años de edad, una situación que antes era poco frecuente. Incluso, estiman que de cada 10 niños evaluados, al menos nueve ya presentan algún grado de daño visual relacionado con el uso de pantallas sin protección adecuada.
Ante este panorama, recomiendan el uso de lentes con filtro antiblue, diseñados para bloquear la luz azul y reducir el impacto de los rayos ultravioletas en los ojos. Este tipo de protección es aconsejable no solo para menores, sino también para adultos que trabajan frente a monitores o pasan varias horas al día utilizando dispositivos electrónicos.
Asimismo, hicieron un llamado a madres y padres de familia para limitar el uso de celulares y tabletas en niños pequeños, especialmente desde edades tan tempranas como los 3 o 4 años, cuando el daño no es perceptible de inmediato, pero sí acumulativo.
Finalmente, destacaron la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, aun cuando no existan molestias aparentes, ya que la detección oportuna puede prevenir afectaciones mayores y contribuir a una mejor calidad de vida. La salud visual, señalaron, debe ser una prioridad en una era dominada por la tecnología. EL ORBE/ JC

