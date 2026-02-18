Continúa Vigente en Chiapas la Suspensión de Carreras de Caballo

*Decreto Permanece Activo Hasta Nuevo Aviso.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 17 de Febrero del 2026.- La suspensión temporal de carreras de caballos en el Estado de Chiapas continúa vigente, conforme al decreto emitido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, publicado en el Periódico Oficial bajo la Publicación No. 0089-A-2025, por lo que la Secretaría General de Gobierno en la entidad, envió un recordatorio desde el pasado 6 de Febrero a las Presidentas y Presidentes Municipales para que hagan cumplir esta disposición.

En el documento también se aclara que el no acatar las disposiciones de dicho decreto, aunque sea por omisión, tendrá responsabilidades jurídicas.



Cabe recordar que la medida, fundamentada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, responde a la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública y prevenir delitos, ante el contexto de inseguridad que enfrentan diversas regiones de Chiapas. El decreto establece la suspensión de eventos públicos y privados relacionados con estas actividades.Asimismo, la disposición tiene sustento en el derecho a un medio ambiente sano y en la protección al bienestar animal, al considerar que las carreras de caballos implican prácticas que pueden derivar en maltrato y crueldad animal. En el decreto se argumenta que, además de afectar a los animales, estos eventos en ocasiones propician la comisión de ilícitos y alteraciones al orden público.El decreto permanecerá en vigor hasta que el Consejo Estatal de Seguridad Pública determine, mediante estudios e informes documentados, una mejora en las condiciones o percepciones de seguridad, o una disminución sustancial en los índices de criminalidad en el Estado.Con esta medida, el Gobierno del Estado refrenda su postura de priorizar la seguridad ciudadana y la protección animal por encima de intereses económicos o prácticas tradicionales que pueden vulnerar la paz pública. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros