Chiapas Implementa Estrategia Para Prevenir Embarazos en Adolescentes

*Se Coordinan Salud Estatal y Federal.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de marzo de 2026.- Con el objetivo de prevenir la violencia y maternidad forzada en niñas y adolescentes, así como garantizar el acceso a educación integral en sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto seguro, en Chiapas se firmó el acuerdo para poner en marcha como proyecto piloto la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) en los municipios de San Juan Cancuc, Mitontic y Chamula.

Acompañado de la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, el secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, expuso que este proyecto busca fortalecer la estrategia intersectorial e interinstitucional en los tres niveles de gobierno, mediante la identificación de municipios prioritarios para la implementación de acciones focalizadas que contribuyan a reducir el embarazo en adolescentes, desde el reconocimiento y promoción del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Por su parte, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Población y coordinadora de la Enapea, Gabriela Rodríguez Ramírez, detalló que en esta reunión de presentación y de articulación interinstitucional se proyecta la transformación de pautas sociales y prevención comunitaria; la detección, canalización, protección y restitución de derechos; y el acceso a información y servicios.

Asimismo, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Teresa Ramos Arreola, destacó que este proyecto forma parte de las políticas públicas que se construyen escuchando a la gente, el cual prioriza la decisión y derechos de las niñas y adolescentes, teniendo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Durante su intervención, la directora general de los Derechos y Dignificación de las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres, Alina Herrera Fuentes, mencionó que este proyecto piloto contempla como uno de sus objetivos el diagnóstico participativo con la retroalimentación de las parteras, para implementar líneas de acción más efectivas que incidan en la población adolescente.

En el evento estuvieron presentes el coordinador de Acción Comunitaria y Gestión Territorial de los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar, Nemer Alexander Maime S-Henkel; el representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Anders Thomsen; y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Lorena Villavicencio Ayala.