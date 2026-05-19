Saquean Oficinas de Hacienda y Registro Civil de Cacahoatán

*- Ciudadanía Denuncia que la Delincuencia ha Rebasado a los Cuerpos Policiacos del Municipio

*- Señalan Crisis de Inseguridad y Abandono Institucional por Parte de Autoridades Municipales

*- Trámites se Retrasarán por Falta de Equipo y Herramientas de Trabajo en Ambas Dependencias.

*DELINCUENTES INGRESARON A LAS INSTALACIONES POR LA MADRUGADA DEL LUNES, SE LLEVARON COMPUTADORAS Y EQUIPO DE ALTO VALOR, SIN QUE NADIE SE DIERA CUENTA.

Cacahoatán, Chiapas; 18 de Mayo de 2026.- El robo registrado durante la madrugada de este lunes en las oficinas de Hacienda, y del Registro Civil de Cacahoatán, volvió a poner en evidencia la grave crisis de inseguridad que enfrenta este municipio fronterizo, donde ciudadanos denuncian abandono institucional, falta de vigilancia y una evidente ausencia de estrategias preventivas por parte del Gobierno Municipal que encabeza Víctor Pérez Saldaña.

Sujetos desconocidos ingresaron a las instalaciones gubernamentales y sustrajeron computadoras y equipo de alto valor, afectando no solamente el patrimonio público, sino también la operatividad de servicios esenciales para cientos de ciudadanos que diariamente realizan trámites oficiales.



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La indignación social crece debido a que este tipo de hechos se registran en oficinas gubernamentales que deberían contar con vigilancia permanente y sistemas básicos de seguridad. Para muchos habitantes, el robo refleja el nivel de vulnerabilidad en el que actualmente se encuentra el municipio.El oficial del Registro Civil, Rafael Escobar, lamentó lo ocurrido y señaló que no puede seguir normalizándose que instituciones públicas sean violentadas con tanta facilidad mientras la población vive con incertidumbre y temor.La situación también abrió nuevamente el debate sobre el destino de los recursos públicos en materia de seguridad, ya que tanto el Gobierno Federal como el Estatal envían mensualmente partidas presupuestales destinadas, precisamente, al fortalecimiento de la vigilancia, prevención del delito y equipamiento policial.Sin embargo, ciudadanos y sectores sociales cuestionan por qué Cacahoatán continúa mostrando una evidente debilidad en seguridad pública, con escasa presencia preventiva, pocas acciones visibles y una creciente percepción de impunidad.Para habitantes del municipio, la administración encabezada por Víctor Pérez Saldaña ha quedado rebasada ante la inseguridad, mientras las familias exigen resultados concretos y no únicamente discursos oficiales.Además de las pérdidas materiales, el robo representa una afectación directa a la ciudadanía, debido a que muchos trámites podrían verse retrasados por la falta de equipo y herramientas de trabajo en ambas dependencias.Hoy la principal exigencia de la población es clara: que exista una investigación seria para dar con los responsables, pero también que el Gobierno Municipal deje de minimizar la problemática y asuma su responsabilidad en el fortalecimiento real de la seguridad pública en Cacahoatán. EL ORBE/ JC