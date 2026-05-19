Realizan con Éxito Encuentro Nacional Educativo

La Escuela Normal Experimental La Enseñanza e Ignacio Manuel Altamirano, realizó con gran éxito el 1er Encuentro Nacional entre el Normalismo y la Educación Básica “Experiencias y Narrativas en la Nueva Escuela Mexicana”, reuniendo a directivos, maestros, docentes en formación y supervisores educativos.

La inauguración estuvo a cargo, vía Google Meet, del Lic. Jesús Alberto Pérez Díaz, jefe del Departamento de Educación Normal, mientras que la bienvenida institucional fue encabezada por la Dra. Lupita Colmenares Malpica, directora de la Escuela Normal Experimental.

Durante el encuentro se desarrollaron mesas simultáneas de diálogo y trabajo, donde los participantes compartieron experiencias y propuestas enfocadas en fortalecer la educación básica y la formación docente en México.

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