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Pumas Muestra Garra y Espíritu Frente a Cruz Azul

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Ciudad de México, mayo 18.- La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha regalado algunas de las remontadas más memorables del futbol mexicano, especialmente en instancias definitivas. La más reciente ocurrió en las semifinales de la Concachampions 2022. Después de caer 3-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Azteca, los universitarios respondieron con una noche histórica en el Estadio Olímpico Universitario al ganar 3-0 la vuelta, igualar el marcador global y conseguir el pase a la final desde la tanda de penales.
Unos años antes, en las semifinales del Guard1anes 2020 de la Liga MX, ambos equipos protagonizaron una de las series más impactantes en la historia de las liguillas. Cruz Azul tomó ventaja de 4-0 en la ida, pero Pumas firmó una remontada inolvidable en Ciudad Universitaria al empatar el global 4-4 y avanzar a la final gracias a su mejor posición en la tabla general.
La historia de épicas victorias auriazules frente a La Máquina también tuvo otro capítulo importante en los cuartos de final del Apertura 2010. Tras perder 2-1 en la ida y verse abajo 1-0 en la vuelta, Pumas reaccionó con carácter para imponerse 2-0 en CU y sellar un global de 3-2 para jugar las semifinales.
Estas remontadas consolidaron la imagen de Pumas como un equipo capaz de imponerse a La Máquina en escenarios adversos. SUN

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