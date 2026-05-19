Reconoce ERA al Personal de Enfermería e Instala el Comité Estatal de Partería

*- Encabezó la entrega de reconocimientos al Mérito de Enfermería Chiapas 2026

*- Destacó que la Partería Contribuye al Fortalecimiento de los Servicios Obstétricos en la Entidad

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos al Mérito de Enfermería Chiapas 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las enfermeras y los enfermeros por desempeñar su labor con vocación, sensibilidad, solidaridad y sentido humanista. Asimismo, reconoció el esfuerzo que realizan en todos los rincones de la entidad en favor de la salud y el bienestar del pueblo chiapaneco.

“Nuestra patria también se construye con todas y todos quienes integran el sistema de salud, porque se convierten en un puente de comunicación entre el pueblo y el gobierno. Tienen una relación directa con las comunidades e incluso llegan a las zonas más alejadas para escuchar y atender al prójimo. Quiero felicitarlos por la labor que realizan todos los días en beneficio de la población”, expresó.



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En este contexto, el mandatario destacó la trayectoria de Víctor Manuel Mazariegos Coyoy, quien recibió la Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 2026. Señaló que uno de los compromisos del gobierno de la Nueva ERA es dignificar esta profesión e impulsar políticas públicas de salud con el respaldo de especialistas y del personal que trabaja directamente en territorio, lo que permitirá fortalecer y focalizar aún más la atención médica.Más tarde, el Gobernador encabezó la instalación del Comité Estatal de Partería en Chiapas, en el marco del Día de la Partería. En ese acto, subrayó que su administración impulsa acciones orientadas a enaltecer la sabiduría ancestral de las parteras y los parteros, atender sus necesidades, brindarles capacitación y dotarles de las herramientas necesarias para desempeñar su labor. Indicó que este trabajo contribuye al fortalecimiento de los servicios obstétricos en la entidad.Ramírez Aguilar destacó que autoridades y organismos mantienen una agenda enfocada en programas de atención integral en salud reproductiva, igualdad de género y protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres, además de acciones para combatir el embarazo infantil y reducir la muerte materno infantil. Añadió que la meta es alcanzar mayores niveles de bienestar en Chiapas, especialmente en los 12 municipios históricamente olvidados.El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, reconoció la vocación humanista del personal de enfermería, que incluso en momentos difíciles brinda atención con sensibilidad, compromiso y amor por la vida. Afirmó que este reconocimiento no debe quedarse únicamente en el aplauso, sino traducirse en mayores espacios de participación, liderazgo y toma de decisiones.Durante la instalación del Comité Estatal de Partería, aseguró que esta acción marca un precedente histórico a nivel nacional en la construcción de un modelo de salud más humano, incluyente e intercultural, que reconoce a las parteras como aliadas fundamentales para garantizar una maternidad segura y digna.Además, explicó que en Chiapas se concentra el 35 por ciento de los nacimientos atendidos mediante partería tradicional, lo que refleja una práctica vigente y una cultura que acompaña, protege y cuida la vida desde su origen.La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, Teresa Ramos Arreola, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por el trabajo realizado en Chiapas y señaló que el estado se convirtió en el primero del país en instalar este comité, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación entre instituciones y saberes tradicionales con respeto e interculturalidad. Asimismo, resaltó la importancia de las parteras, al considerarlas portadoras de conocimientos ancestrales y pieza fundamental de la salud comunitaria.El galardonado con la Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 2026, Víctor Manuel Mazariegos Coyoy, agradeció la distinción recibida y sostuvo que la asume no a título personal, sino como un reconocimiento compartido con las comunidades que le abrieron sus puertas para brindar atención mediante capacitación, promoción y educación para la salud.La cabo enfermera Martha Lilia Hernández Ramírez, ganadora de la Medalla al Mérito en Enfermería Chiapas 2024, destacó la trayectoria profesional y humana de Víctor Manuel Mazariegos Coyoy, al resaltar sus 28 años de servicio en comunidades de difícil acceso, su sólida formación académica y su trabajo en favor del fortalecimiento de la enfermería y la salud pública en Chiapas.Por su parte, la partera tradicional del paraje El Rosario, de San Juan Cancuc, Ana Pérez Velasco, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la realización de este encuentro que reúne a parteras y parteros para brindarles apoyo y capacitación, ya que representan el primer contacto durante la labor de parto, especialmente en comunidades de difícil acceso. Recordó que, después de 18 años ejerciendo esta labor, cada experiencia continúa dejando nuevos aprendizajes.Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; las secretarias para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; y de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; y el secretario del Humanismo, Paco Chacón.Asimismo, la diputada FarideAbud García; la coordinadora estatal del IMSS Bienestar, Sofía Carlota Aguilar Herrera; el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el subdelegado médico del Issste en Chiapas, Carlos Alberto Domínguez Maldonado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; en representación de la 22 Zona Naval, Antonio de Jesús Mora Figueroa; entre otros. Boletín Oficial