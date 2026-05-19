Padres de Familia Denuncian Presuntos Cobros Indebidos en la Prepa 2 de Tapachula

*- Afirman que les Cobraron 650 a Cada Alumno de Sexto Semestre por Impresión de Certificados, Trámite que es Gratuito

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo de 2026.- Madres y padres de familia de estudiantes del sexto semestre de la Escuela Preparatoria Número 2, denunciaron públicamente presuntas irregularidades administrativas, cobros excesivos y actos de intimidación atribuidos a la directora del plantel, la maestra Laura “N”.

La inconformidad surgió luego de que la directiva solicitara una cuota obligatoria de 650 Pesos por alumno para la entrega de certificados, fotografías y un folder personalizado, sin previo consenso con los tutores.

De acuerdo con los denunciantes, la Directora recorrió los salones informando del cobro, pese a que los gastos escolares deben ser consultados previamente con madres y padres de familia.

“A campo libre, quien no tiene nada que esconder debe actuar con transparencia. Primero nos cobraron mil 500 pesos y después otros 500 de inscripción. La directora asegura que ese dinero no llegó a sus manos; entonces, a dónde fue a parar todo ese recurso”, expresó la señora Isela del Carmen Nieto López, una de las madres inconformes.



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Ante la falta de diálogo con la Dirección escolar, una comisión de padres solicitó la intervención del coordinador estatal de preparatorias, profesor Dagoberto, quien sostuvo una reunión con los tutores en las instalaciones de la Preparatoria Número 1.Durante el encuentro, la autoridad educativa recordó que los certificados de bachillerato son digitales y gratuitos, por lo que condicionarlos a un pago podría constituir una irregularidad.Como resultado, se acordó que las familias que ya realizaron el depósito de 650 Pesos recibirán un reembolso total. Además, los recursos destinados a actividades de graduación serán administrados únicamente por un Comité de Padres de Familia, sin intervención de la Dirección escolar.Durante la asamblea realizada este lunes para definir la organización de la clausura, los asistentes manifestaron su molestia por la presencia de patrullas de la Policía Municipal en las inmediaciones del plantel, al considerar que se trató de una medida para generar temor entre quienes participan en el movimiento.“Nosotros no somos delincuentes, venimos a exigir transparencia y respeto para nuestros hijos”, señalaron algunos padres.Asimismo, Nieto López denunció haber sido fotografiada por jóvenes que, presuntamente, actuaban bajo instrucciones de la Directora para identificar a quienes encabezan las protestas.Finalmente, las familias hicieron un llamado al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación para garantizar que no existan represalias académicas ni personales contra los estudiantes. EL ORBE/Nelson Bautista