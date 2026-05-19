martes, mayo 19, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTrabajamos Para Facilitar Trámites y Reducir Procesos Burocráticos: Yamil Melgar
Local

Trabajamos Para Facilitar Trámites y Reducir Procesos Burocráticos: Yamil Melgar

0
19

* Tapachula se Suma a la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo de 2026.- El presidente municipal Yamil Melgar encabezó la presentación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, estrategia impulsada por el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que permitirá agilizar trámites, reducir cargas administrativas y fortalecer la apertura y regularización de negocios.
“Tapachula se coloca a la vanguardia con un gobierno moderno, competitivo y digital, trabajando para acercar servicios más eficientes y transparentes a la ciudadanía”, expresó Yamil Melgar, al destacar que estas acciones están alineadas a la visión de transformación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Alberto Vega Pérez, señaló que la implementación de esta plataforma fortalecerá la inversión y el desarrollo económico local, al facilitar procesos para el sector empresarial y comercial del municipio.
En representación del secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, la directora general de Simplificación Administrativa, Lic. María de los Ángeles Herrera Vega, reconoció la disposición y el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula para sumarse a esta estrategia nacional de transformación digital impulsada por el Gobierno de México.
“Es importante reconocer el interés del Ayuntamiento de Tapachula por avanzar en la simplificación administrativa, y atender el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir gobiernos más eficientes, modernos y cercanos a la ciudadanía”, expresó.
En la presentación participaron titulares y representantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el tesorero municipal, Javier Pinto Chacón; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; y la séptima regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico, Rosa Cortés Rueda.
También asistieron representantes de organismos empresariales y colegios profesionales, entre ellos CANACINTRA, COPARMEX, CANACO SERVYTUR Tapachula, el Colegio de Arquitectos de Chiapas y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula. Boletín Oficial

Trabajamos Para Facilitar Trámites y Reducir Procesos Burocráticos: Yamil Melgar
Artículo anterior
Padres de Familia Denuncian Presuntos Cobros Indebidos en la Prepa 2 de Tapachula
Artículo siguiente
Reconoce ERA al Personal de Enfermería e Instala el Comité Estatal de Partería
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Apagones golpean economía y hogares en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 19 de mayo de 2026.- La intensa ola de calor y las constantes interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal...
Leer más

EN LOS GOBIERNOS DE LA TRANSFORMACIÓN SE CONSTRUIRÁN 16 MIL 543 CAMAS NUEVAS DE HOSPITAL

Al Instante staff - 0
Comunicado 211/2026 EN LOS GOBIERNOS DE LA TRANSFORMACIÓN SE CONSTRUIRÁN 16 MIL 543 CAMAS NUEVAS DE HOSPITAL; 80% MÁS QUE LOS ÚLTIMOS DOS SEXENIOS NEOLIBERALES:...
Leer más

Chiapas se posiciona en el segundo lugar del Índice de Paz en México 2025.

Al Instante staff - 0
Chiapas se posiciona en el segundo lugar del Índice de Paz en México 2025, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV