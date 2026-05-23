Transportistas Acusan Extorsión por Parte de Autoridades Municipales de Cacahoatán

Cacahoatán, Chiapas; 22 de Mayo de 2026.- Transportistas en la modalidad de taxi, provenientes de Tapachula y que, a solicitud de sus clientes, ingresan al municipio de Cacahoatán para dejar pasaje, denunciaron ser víctimas de hostigamiento y presuntas extorsiones por parte de autoridades municipales, específicamente de la Dirección de Vialidad Municipal.

De acuerdo con los denunciantes, los agentes de Vialidad les aseguran que, por instrucciones del alcalde, deben pagar una cuota económica para poder ingresar al centro de la localidad y dejar pasaje.

En caso de negarse, afirman que son multados o incluso les retiran las placas de circulación de manera indebida, situación que ha generado mayores afectaciones para los choferes del transporte colectivo.



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Los transportistas, quienes omitieron sus identidades por temor a represalias, señalaron que esta problemática no es nueva, ya que, desde el inicio de la administración del Edil, , se han registrado este tipo de irregularidades. Aseguran además que las autoridades del transporte ya tienen conocimiento del tema.Esta situación se suma a las denuncias realizadas desde el año pasado por la organización de transportistas denominada “Los 400 de Tapachula”, cuyos integrantes señalaron que detrás de estas acciones también existirían intereses políticos, además de económicos.Los afectados sospechan que el alcalde Víctor Pérez sería el principal responsable de las presuntas extorsiones cometidas por los agentes de Vialidad, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. EL ORBE/ JC