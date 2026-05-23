Suman 41 Fallecimientos por Brote de Sarampión en México

*SSA Reporta 17 mil 617 Casos.

Ciudad de México; 22 de Mayo de 2026.- La Secretaría de Salud (Ssa) reportó otro fallecimiento en Zacatecas por sarampión, con la cual suman 41 decesos provocados por dicha enfermedad, del 1 de enero de 2025 al 22 de mayo de 2026.

Las muertes por sarampión se han registrado en 11 entidades federativas: Chihuahua 21, Jalisco 5, Zacatecas 4, Ciudad de México 3, Durango 2, Chiapas 1, Guerrero 1, Michoacán 1, Sinaloa 1, Sonora 1 y Tlaxcala 1.

Del total de fallecimientos, 14 se han registrado durante 2026, del 1 de enero al 21 de mayo; y 27 decesos se registraron en 2025, la mayoría (21) en Chihuahua.

Al 21 de mayo de 2026, la dependencia federal reportó 17 mil 617 casos confirmados de sarampión y 41 mil 588 casos probables.

Este año, el mayor número de contagios de sarampión se han concentrado en Jalisco, que ha registrado 6 mil 189 casos confirmados; en segundo lugar se encuentra la Ciudad de México, con 947 contagios; y en tercer lugar, Chiapas con 810 casos confirmados. SUN