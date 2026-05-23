Ciudadanía Denuncia Caos en el Hospital General de Tapachula

*- El Área de Urgencias se Encuentra Completamente Saturada y Rebasada

*- Pacientes Permanecen en Camillas de Ambulancias Ante Falta de Camas en el Nosocomio

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo de 2026.- Una situación crítica y de profunda desesperación se vive en los pasillos del Hospital General de Tapachula, donde familiares de pacientes y personal de emergencias dieron a conocer la saturación de pacientes en el nosocomio, que atiende a personas de 16 municipios de la región, además de la población migrante.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la crisis ha escalado a tal grado que varias ambulancias y unidades de rescate permanecen prácticamente retenidas en el hospital, ya que los paramédicos están a la espera de que les devuelvan las camillas en las que llevaron a pacientes, en muchos de los casos se trata de personas auxiliadas en accidentes.



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La situación también afecta directamente la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias en la ciudad, debido a que las unidades permanecen inmovilizadas mientras continúan ocupadas con pacientes dentro del hospital.Imágenes compartidas por ciudadanos muestran pasillos y áreas improvisadas convertidas en salas de espera, donde enfermos y personas lesionadas permanecen acostadas o sentadas durante largas horas en espera de atención médica y de un espacio disponible para ser internados.“Es una desesperación total. Los paramédicos no pueden salir a cubrir otros auxilios porque sus camillas están ocupadas dentro del hospital con pacientes que no pueden ser ingresados por falta de espacio”, señaló un ciudadano.Fuentes internas del nosocomio indicaron que la saturación obedece a diversos padecimientos y emergencias médicas que se atienden diariamente, además de la fuerte demanda hospitalaria que representa brindar servicio a pacientes provenientes de, al menos, 16 municipios de la región, así como a población migrante asentada o en tránsito por el Soconusco.La problemática alcanzó un nuevo nivel el pasado jueves, luego de que el grupo de emergencias SAE emitiera un comunicado en el que anunció la suspensión temporal de sus actividades, derivado de las complicaciones operativas provocadas por la saturación hospitalaria y la imposibilidad de recuperar sus unidades y camillas de atención prehospitalaria.Hasta este viernes, el cuerpo de emergencia emitió otro comunicado en donde ya restableció el servicio.Por el momento, la Dirección del Hospital General de Tapachula no había emitido una postura oficial sobre la problemática.Mientras tanto, ciudadanos y familiares exigen la intervención inmediata de las autoridades de salud para ampliar las áreas de atención y espera, habilitar más camillas y fortalecer la capacidad médica del hospital, ante una crisis que consideran pone en riesgo la vida de la población. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda