Solicitantes de “Green Card” Deben Salir de EEUU: Trump

El Gobierno de Donald Trump exigirá que las personas que buscan la “green card” salgan de Estados Unidos durante el proceso de solicitud, en un cambio que podría trastocar la vida de cientos de miles de inmigrantes que buscan vivir y trabajar legalmente y de forma permanente en EE.UU.

En una nueva norma anunciada el viernes, las autoridades de inmigración de EE. UU. dijeron que los solicitantes de la green card tendrían que regresar a sus países de origen para solicitar visas permanentes.

El abrupto cambio de política podría afectar a una gran parte de la población de inmigración legal en EE.UU., obligando a quienes buscan la residencia permanente legal a salir del país; separando familias, obligando a las personas a dejar sus trabajos y perturbando a las comunidades en el proceso. Solicitar una “green card” es un proceso notoriamente arduo que puede tardar de varios meses a años en completarse.



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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que la norma contempla exenciones por “circunstancias extraordinarias”, dijo Zach Kahler, portavoz de la agencia, en un comunicado.“Cuando los extranjeros solicitan desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y expulsar a quienes deciden pasar a las sombras y permanecer en EE.UU. ilegalmente después de que se les niegue la residencia”, dijo Kahler.Un instructor ayuda a inmigrantes a estudiar para tomar el examen de ciudadanía estadounidense el 29 de marzo de 2025 en un lugar no revelado, en Connecticut.Aproximadamente 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal en el año fiscal 2024, según datos públicos del Departamento de Seguridad Nacional.Es probable que la nueva norma enfrente impugnaciones legales. Desde que se anunció el viernes, ya ha recibido un aluvión de críticas de abogados, legisladores y defensores de la inmigración.