Marina y FGE Desmantelan Red Logística Criminal en Chiapas

*- En el Operativo Fueron Detenidas Cuatro Personas, Además de Asegurar Embarcaciones.

*- De Acuerdo a las Investigaciones, las Lanchas Incautadas Eran Usadas Para el Transporte de Droga en Altamar.

*- También se Aseguró Equipo de Radiocomunicación Satelital y Boyas de Localización.

*AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES REALIZARON 4 CATEOS EN INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, DONDE DECOMISARON ARMAS, DROGA, EQUIPO TÁCTICO Y COMBUSTIBLE.

Pijijiapan, Chiapas; 22 de Mayo.- Un mega operativo coordinado llevado a cabo entre la SEMAR, SSPC y Fiscalía General del Estado, deja cuatro detenidos.

Aseguraron de miles de litros de combustible, armas de fuego, cocaína y sofisticado equipo de comunicación satelital en cuatro cateos simultáneos.

En este fuerte despliegue operativo llevado a cabo por tierra y mar, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, propinaron un severo revés a las estructuras del crimen organizado que operan en la costa chiapaneca. El saldo, cuatro personas capturadas y el desmantelamiento de bodegas utilizadas para el tráfico marítimo de estupefacientes.



1 de 9

La movilización, que se derivó del cumplimiento de cuatro órdenes de cateo simultáneas, tuvo como objetivo asfixiar las capacidades logísticas de las células delictivas en la región, logrando incautar un arsenal, presunta droga, embarcaciones y miles de litros de hidrocarburo ilegal.Las acciones principales se concentraron en las inmediaciones y el embarcadero del poblado de Chocohuital. En una primera vivienda, las fuerzas del orden hallaron un arsenal compuesto por un arma larga, cuatro cargadores, diversa documentación, una embarcación ribereña sin motor y cerca de 70 bidones de 50 litros repletos de combustible.Al mismo tiempo, pero en la zona del embarcadero, los uniformados lograron la captura de cuatro sujetos. En este punto, el decomiso evidenció el nivel de equipamiento de la red criminal: se les aseguraron 29 equipos de radiocomunicación satelital, balizas (boyas de localización), brújulas, motores fuera de borda, dosis de presunta cocaína y más de 80 garrafas de gasolina listas para abastecer lanchas rápidas.El operativo se extendió al poblado de Playa Grande, donde se aseguró otro inmueble que servía como centro de abasto mecánico y de combustible, localizando 70 bidones llenos, 49 vacíos, propelas, bombas de achique y herramienta náutica.Finalmente, el golpe de gracia se dio en el poblado de Paredón. Ahí, las autoridades reventaron una bodega clave para el trasiego marítimo. En su interior ocultaban 50 paquetes compactos con una sustancia con características idénticas a la cocaína, además de 60 bidones más de combustible y nueve boyas satelitales, utilizadas comúnmente para rastrear cargamentos tirados en altamar.A los cuatro detenidos se les leyeron sus derechos y junto con el impresionante cargamento de droga, armas, combustible e inmuebles asegurados, fueron trasladados bajo un estricto esquema de seguridad ante el agente del Ministerio Público de la Federación, quien se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.Con estas acciones, la Armada de México y las corporaciones locales de seguridad lanzan un mensaje contundente en la entidad, manteniendo el compromiso de combatir con mano firme el Estado de Derecho en las rutas marítimas del Estado. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda