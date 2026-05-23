Colonos Frenan Intento de Comercio en Área Verde de Las Palmeras

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo de 2026.- Habitantes de la colonia Las Palmeras denunciaron el abandono de un área verde comunitaria y rechazaron las acciones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), luego de que presuntamente intentara instalar puestos comerciales en el terreno destinado para actividades recreativas.

De acuerdo con los vecinos, hace aproximadamente dos meses el Comité buscó ocupar el espacio con locales provisionales, sin embargo, la intervención fue detenida por los propios colonos, quienes defendieron el predio como un sitio de uso comunitario.

Actualmente, señalaron, el terreno permanece descuidado, con maleza crecida y acumulación de basura, situación que ha provocado que niños y jóvenes de la colonia, así como estudiantes de la telesecundaria cercana, dejen de utilizarlo para actividades deportivas.

Honoria Hernández, integrante de la asociación Movimiento por Tapachula, explicó que desde 2019 los habitantes han presentado solicitudes al Ayuntamiento para que el área sea formalmente recibida en donación y se construya infraestructura deportiva.

“Esta área se luchó para un fin recreativo, no para negocios, lo que queremos es un espacio digno para nuestros jóvenes”, expresó.

Los colonos reunieron 120 firmas para respaldar la petición de construir un domo techado, una cancha deportiva, juegos infantiles, baños y gradas, con el objetivo de fomentar el deporte y evitar que los menores permanezcan en las calles.

También advirtieron que ya se han registrado accidentes de niños que juegan sobre la vía pública ante la falta de espacios adecuados para la recreación.

Los habitantes acusaron a Copladem de no realizar labores de limpieza ni de mantenimiento en el lugar, y consideraron que el abandono representa un riesgo para la comunidad.

Los vecinos afirmaron que continuarán realizando jornadas de limpieza por cuenta propia, aunque insistieron en la necesidad de que las autoridades municipales intervengan y atiendan la demanda ciudadana. EL ORBE/Nelson Bautista