Docentes de la Preparatoria No. 2 Exigen Destitución de la Directora

*Debido al Caso de Alumno Intoxicado con Enervantes.

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo de 2026.- Maestros de la Escuela Preparatoria “Eduardo Javier Albores González” iniciaron desde el pasado jueves una protesta pacífica bajo la modalidad de “brazos caídos”, con una suspensión parcial de labores de una hora, en demanda de la destitución de la directora Laura Magnolia Betanzos Cruz, a quien señalan por presuntas irregularidades administrativas, hostigamiento laboral y descuido de las actividades académicas.



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El movimiento fue encabezado por docentes del plantel y respaldado por la mayoría del personal en activo. Miguel Ángel Chávez Ruiz, secretario de la Delegación D-II-9, informó que el conflicto se agravó tras nueve meses de gestión de la actual directiva.De acuerdo con el representante sindical, los docentes han manifestado inconformidad por la falta de reuniones académicas, problemas en la administración escolar y la presunta priorización de actividades de carácter político sobre los procesos educativos.“Existe un abandono total de las actividades académicas. No se han realizado reuniones para analizar el rendimiento escolar ni atender las deficiencias de aprendizaje de los alumnos”, expresó.El vocero detalló que de una plantilla de 25 maestros de este plantel 23 firmaron formalmente el pliego petitorio entregado a las autoridades educativas, los dos restantes también manifestaron respaldo al movimiento.Los inconformes señalaron que el pasado lunes entregaron un expediente con las quejas al supervisor de zona, Juan Díaz, así como al representante jurídico Antonio Morales.Aunque recibieron el compromiso de revisar el caso, aseguraron que hasta el momento no existe una respuesta concreta.La inconformidad aumentó luego de un accidente ocurrido recientemente dentro de la institución, donde, según denunciaron, la Directora no se encontraba presente ni acudió posteriormente para dar seguimiento al estado de salud del estudiante afectado. Además, acusaron presuntas presiones contra la docente interina que brindó los primeros auxilios.A esto se suma la falta de una estructura directiva formal. Los maestros afirmaron que, tras la salida de los subdirectores Arturo Campos y el profesor Darinel, este último presuntamente por conflictos verbales con la Directora, se intentó cubrir el cargo mediante una convocatoria informal en redes sociales.Posteriormente, señalaron que fue nombrada una persona ajena al sistema educativo como Subdirector del plantel.Asimismo, el personal docente rechazó las declaraciones atribuidas a la Directora en mensajes enviados a padres de familia, donde presuntamente aseguró que la escuela opera con normalidad y responsabilizó a los maestros de retrasos en las calificaciones. Los profesores afirmaron que la entrega de boletas se realizó en tiempo y forma.Finalmente, los docentes aclararon que no buscan cerrar la institución ni suspender totalmente las clases, con el objetivo de no afectar a la comunidad estudiantil.Sin embargo, advirtieron que, de no obtener una respuesta de la Secretaría de Educación, el paro escalará gradualmente en las próximas horas y días. EL ORBE/Nelson BautistaEstudiante de Preparatoria Termina HospitalizadoTras Consumir Presunto “Pastelito Mágico”Tapachula, Chiapas; 21 de Mayo de 2026.- El pasado martes se registró una movilización de cuerpos de emergencia en la Preparatoria Número 2 de Tapachula, luego de que un estudiante de 17 años presentara una severa intoxicación, presuntamente, derivada del consumo de un pastelito elaborado con cannabis, dentro del plantel educativo.Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en un salón de sexto semestre, informaron fuentes del plantel educativo, cuando compañeros del joven alertaron a docentes al percatarse de que el alumno presentaba desorientación, mareos intensos y complicaciones físicas que requerían atención inmediata.De acuerdo con versiones de estudiantes, el producto habría sido adquirido en la misma escuela, situación que ha generado preocupación entre padres de familia ante la posible circulación de sustancias ilícitas entre alumnos.Paramédicos del Grupo SAE acudieron minutos después para brindar atención prehospitalaria y trasladar al menor a un hospital privado, donde permaneció bajo observación médica.Tras lo ocurrido, padres de familia expresaron su inquietud por la necesidad de reforzar la vigilancia y los protocolos preventivos dentro de las instituciones educativas, señalando que este tipo de casos deben atenderse no solo desde el ámbito disciplinario, sino también mediante estrategias de orientación, salud mental y prevención de adicciones.La situación también abrió el debate sobre la importancia de fortalecer la comunicación entre maestros, directivos y padres de familia para detectar conductas de riesgo entre adolescentes, así como fomentar campañas permanentes de información sobre el consumo de sustancias y sus consecuencias.Especialistas en prevención han señalado que el consumo de productos alterados o elaborados con sustancias psicoactivas puede representar graves riesgos para la salud, especialmente en menores de edad, debido a que en muchos casos se desconoce la cantidad o el tipo de componentes que contienen.Familiares del estudiante señalaron que solicitarán a las autoridades educativas y de salud una revisión de los protocolos de actuación dentro del plantel, así como mayor supervisión para evitar la comercialización de este tipo de productos entre estudiantes.Hasta el cierre de esta edición, autoridades educativas no habían emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, solo los maestros de dicho plantel educativo confirmaron el hecho y señalaron la falta de atención de la Directora, quien se ausenta de sus actividades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda