Eduardo Ramírez Reafirma Compromiso con el Cuidado de la Madre Tierra Desde Tonalá

* Encabezó la Supervisión de las Obras del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, en el Ejido Las Palmas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la supervisión de las obras del programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, en el ejido Las Palmas, municipio de Tonalá, donde reafirmó que en la Nueva ERA se gobierna con una visión de responsabilidad ambiental. Precisó que, mediante esta estrategia orientada a recuperar y conservar los suelos y las áreas naturales, se intervendrán más de 70 municipios de Chiapas.



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“El cuidado de la madre tierra es una agenda que muchas veces no se ve y, por eso, algunos gobiernos no la habían priorizado. Para nosotros es un rubro fundamental y por eso lo estamos impulsando, porque permitirá fortalecer al sector agrícola, pesquero, ganadero y otras cadenas productivas. Es un círculo virtuoso que contribuye al bienestar, al desarrollo económico y al cuidado de la madre tierra”, expresó.

Luego de recorrer las brechas cortafuego, constatar las labores de reforestación y supervisar la construcción de estufas ahorradoras de leña en viviendas, el mandatario reconoció a las y los habitantes de ejidos, rancherías y comunidades rurales por sumarse a esta iniciativa ambiental, al destacar que su participación ha sido determinante para avanzar en la recuperación de los ecosistemas en las distintas regiones del estado.

En este marco, Ramírez Aguilar reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales para impulsar más acciones prioritarias que fortalezcan el tejido social y favorezcan el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas de Tonalá.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, informó que, a través del programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, se interviene en 12 comunidades del municipio de Tonalá, mediante una inversión superior a los 4 millones de pesos, en beneficio de 360 familias.

Asimismo, destacó que, gracias a la visión ambiental impulsada por el gobernador, durante la presente administración se han invertido 200 millones de pesos en acciones de protección al medio ambiente y se han decretado 10 Áreas Naturales Protegidas. Agregó que, como parte de esta estrategia, se contempla declarar 12 mil hectáreas de Tonalá como áreas naturales protegidas.

El presidente municipal de Tonalá, Manuel de Jesús Narcia Coutiño, reconoció el compromiso del gobernador con las comunidades de la región y señaló que las acciones emprendidas generan bienestar para las familias al crear oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, fortalecer la conservación del medio ambiente mediante la instalación de cercas vivas, la protección del agua y la reforestación.

Por su parte, el comisariado ejidal de Las Palmas, Andrés Pérez Hernández, agradeció la visita del gobernador y el impulso a este tipo de proyectos, al considerar que permitirán recuperar los suelos, proteger las fuentes de agua y generar mejores condiciones para que las familias cuenten con agua limpia y tierras más productivas.

Acompañaron al gobernador el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; el agente municipal, Rossemberg Samayoa Sánchez; el asesor técnico forestal independiente, Rusbelí García Pinto, entre otras personas invitadas.