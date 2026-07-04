La 22ª Zona Naval, a Través de ENSAR Implementa «Operación Salvavidas Verano 2026».

*Del 30 de Junio al 30 de Agosto de 2026.

Esto, con el fin de salvaguardar la integridad de los visitantes a las playas de Puerto Chiapas, para que tengan una estación segura y confiable para las familias que visitan estas playas.

Se contará con personal desplegado comoSalvavidas,Sanidad y seguridad,así como embarcaciones y una ambulancia para una atención inmediata.

Recuerde los números emergencias 911 y la línea directa a ENSAR 962 620 4041.

MARINA agradece su confianza y les desea felices vacaciones. Boletín Oficial