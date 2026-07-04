Fortalece Colegio de Abogados de Tapachula su Gremio con Nuevos Integrantes y Apuesta por la Capacitación Permanente

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio del 2026.- Con el compromiso de fortalecer el ejercicio profesional del derecho y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, el Colegio de Abogados de Tapachula, Asociación Civil, tomó protesta a nuevos integrantes durante una sesión especial encabezada por su presidente, Martín Benedicto Escobar Cárdenas.

La incorporación de nuevos profesionistas refleja el interés creciente de abogados y abogadas por formar parte de un organismo colegiado que promueve la actualización constante, la ética y el compromiso social como pilares fundamentales de la profesión.

Escobar Cárdenas destacó que el principal objetivo del Colegio es consolidar un gremio preparado, con sentido humano y vocación de servicio, donde el conocimiento jurídico se traduzca en beneficios reales para la sociedad. Señaló que el ejercicio del derecho debe desarrollarse con transparencia, honradez, profesionalismo y empatía hacia las personas que buscan acceso a la justicia.

Subrayó que la capacitación permanente seguirá siendo una prioridad para la asociación, especialmente ante los cambios que se aproximan en el sistema judicial. Explicó que el próximo año comenzará a operar en la región una nueva modalidad en los juzgados civiles y familiares, lo que exige que los profesionales del derecho se mantengan actualizados para responder con eficacia a las nuevas disposiciones legales y procesales.

En ese sentido, adelantó que el colegio prepara nuevas conferencias y actividades académicas dirigidas tanto a sus asociados como al público interesado, con el propósito de fortalecer la formación jurídica y contribuir a una mejor impartición de justicia.

Desde una perspectiva social y económica, el fortalecimiento de los Colegios de profesionistas representa un factor importante para el desarrollo regional, ya que abogados mejor capacitados generan mayor certeza jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas, favoreciendo un entorno de confianza para la actividad económica y la resolución de conflictos. Finalmente, el presidente del Colegio de Abogados hizo un llamado a todos los colegiados a mantener una preparación constante, estudiar de manera permanente y conservar la sensibilidad humana que demanda el ejercicio de la profesión, recordando que el verdadero compromiso del abogado es servir a la sociedad con responsabilidad, conocimiento y ética. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros