Hombre es encontrado sin vida con impactos de bala en camino de terracería.

*entre La Gloria y Los Llanes

Tapachula, Chiapas a julio de 2026.— Un hombre fue localizado sin vida la noche del viernes sobre un camino de terracería que comunica la colonia La Gloria con el fraccionamiento Los Llanes, al suroriente de Tapachula, cerca de la gasolinera de Indeco

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:20 horas, vecinos del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron a un masculino tendido sobre el camino. Paramédicos de Halcones Rojos realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba impactos de arma de fuego. Vestía playera blanca con estampado, pantalón verde tipo mezclilla y tenis blancos. Hasta el cierre de esta edición permanecía en calidad de no identificado.

La zona fue acordonada por las corporaciones de seguridad para preservar los indicios, mientras personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos, establecer el móvil del crimen e identificar tanto a la víctima como a quien o quienes resulten responsables. El Orbe/Carlos Montes