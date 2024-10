Endurecen Política Migratoria en Texas

* La Ciudad Está Militarizada.

Eagle Pass, Texas., 23 de Marzo.- Juanita Martínez, una activista de Eagle Pass, se acerca a las rejas donde un grupo de soldados de la Guardia Nacional de Texas impiden el acceso al Parque Shelby, un espacio municipal donde los residentes solían reunirse a jugar futbol, hacer días de campo o pescar en el río Bravo que divide México de Estados Unidos.

Los soldados, parados frente a un vehículo Humvee, no se inmutan ni le contestan a Juanita Martínez. Se trata del final de la calle Main de Eagle Pass, donde se miran entrar camionetas previamente identificadas, pero que desde enero le prohibieron el acceso a la población.

Enojados, así se sienten los residentes de Eagle Pass con el gobierno de Texas que encabeza Greg Abbott desde que decidió, dicen, usar a la ciudad fronteriza de 28 mil habitantes como su «circo político».

EL UNIVERSAL viajó a Eagle Pass, la ciudad texana que se ha convertido en el centro de atención del tema migratorio por las constantes barreras que ha colocado el gobernador para impedir el cruce de migrantes y más recientemente por haber tomado el Shelby Park, donde ahora se miran decenas de soldados y camionetas militares.

Eagle Pass es la ciudad hermana de Piedras Negras, Coahuila, uno de los cruces favoritos de los migrantes en el último año. Tan solo en septiembre, más de 14 mil migrantes, principalmente venezolanos, cruzaron por esta frontera lo que llevó a tomar medidas como el cierre del Puente Internacional 1 para el ingreso de vehículos a Estados Unidos y las revisiones exhaustivas a los transportes de carga.

A diferencia de hace meses, cuando el cruce contaba miles cada día, en las últimas semanas el flujo de migrantes se ha visto disminuido. Sin embargo, la atención sobre Eagle Pass continúa.

Amerika García afirma que la gente escucha la palabra migración y siente miedo, pero nadie se acerca a ver qué es lo que pasa: «Los medios en Estados Unidos son cómplices, muestran el miedo, pero no la humanidad», critica.

Desde las calles de Eagle Pass el río Bravo (río Grande lo llaman en Estados Unidos) no se puede ver porque decenas de camionetas, estructuras metálicas y los contenedores colocados en el borde del río impiden mirar el agua.

«Parece que pasó una guerra. «Está militarizada», señala Juanita Martínez. «Están haciendo un show, es la invasión de Abbott con sus soldados», añade.

Para Jessie Fuentes, el hombre que demandó al gobierno de Texas por la colocación de boyas que afectaron su negocio de kayaks en el río, se trata de una «invasión».

«Están mandando soldados de Idaho, de Florida, de Indiana, de South Dakota. Mandan a nuestra comunidad. Somos una ciudad bajo control del gobernador. Es un teatro tremendo», reclama.

Desde que tomaron el Parque Shelby, el gobierno ha argumentado que la presencia de militares es para proteger su libertad, pero no pueden protegerla si quitan el derecho a ser libres, dice Amerika García, una de las organizadoras de la Border Vigil, la Vigilia Fronteriza que comenzó a realizarse desde agosto de 2023 para honrar a los migrantes muertos en la frontera.

Desde hace tiempo, Abbott eligió Eagle Pass para colocar contenedores en la frontera, después alambres de púas y posteriormente las boyas en el río Bravo, y ha logrado que gobernadores republicanos y el expresidente Donald Trump visiten esta frontera. Sun