Sismo de Magnitud 6.4 Sacude Japón

*Activan Alerta de Tsunami.

Ciudad de México, abril 17.- Un terremoto de magnitud 6.4 sacudió la costa occidental de la isla Shikoku, en Japón, el miércoles por la noche.

De acuerdo con The Japan Times, no hubo amenaza de tsunami ni informes iniciales de heridos o daños por el sismo que se produjo a las 23:14 horas.

Además, no se han detectado anomalías en la planta nuclear Ikata de Shikoku Electric Power en la prefectura de Ehime, informó NHK.

El epicentro fue en el canal Bungo, una recta que separa las islas de Kyushu y Shikoku. SUN