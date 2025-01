FBI Revira: Autor del Atropello Masivo en Nueva Orleans Actuó Solo

Ciudad de México; 02 de Enero de 2025.- El autor del atropellamiento masivo en Nueva Orleans actuó solo, informó este jueves el Buró Federal de Investigaciones (FBI), un día después de decir que creía que Shamsud-Din Bahar Jabbar no era «el único responsable» de lo que llamó ataque terrorista.

En conferencia de prensa, el subdirector adjunto Christopher Raia, de la División Antiterrorista del FBI, dijo que «en este momento no creemos que haya nadie más implicado en este atentado, salvo Shamsud Din Jabbar, sobre el que ya se les ha informado», lo que indicaría que Din Jabbar actuó como un lobo solitario.

El anuncio del FBI supone un cambio con respecto a una declaración realizada menos de 24 horas antes, en la que la agente especial adjunta a cargo Alethea Duncan afirmaba: «No creemos que Jabbar sea el único responsable. Estamos investigando agresivamente todas las pistas, incluidas las de sus asociados conocidos».

Raia dijo también que por el momento no se ha encontrado una conexión definitiva entre el atentado de Nueva Orleans, que dejó 15 muertos y una treintena de heridos, y la explosión de un Cybertruck frente al Trump Hotel de Las Vegas, que se saldó con el conductor del vehículo muerto y siete personas con heridas leves.

«Como saben, también hay una investigación del FBI en Las Vegas. Estamos siguiendo todas las pistas potenciales y no descartamos todo. Sin embargo, en este momento, no existe un vínculo definitivo entre el ataque aquí en Nueva Orleans y el de Las Vegas. Y una vez más, para terminar, prefacio todo con lo que empecé al principio, que esto es muy temprano en una investigación como ésta», señaló.

Din Jabbar, de 42 años, veterano del ejército de Texas, murió en un tiroteo con la policía en el que resultaron heridos dos agentes, después de atropellar a la multitud que celebraba el Año Nuevo. Llevaba una bandera del Estado Islámico (EI o ISIS) en la camioneta Ford F-150 que había alquilado. El FBI aún no ha confirmado sus posibles conexiones o afiliaciones con el grupo terrorista, pero el presidente Joe Biden dijo que existen videos donde Jabbar expresa su apoyo al EI. Sun