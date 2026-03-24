Trump Afirma que Inició Diálogo con Irán Para Detener la Guerra

*Régimen Iraní Niega Tales Afirmaciones.

En el 24 día de la guerra, Irán negó que haya negociaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump aplazara su amenaza de bombardear la red eléctrica iraní debido a lo que describió como conversaciones productivas con funcionarios iraníes no identificados.

El presidente Donald Trump cambió de tono y su revelación se produjo antes de que venciera, la noche del lunes, el plazo impuesto por Trump para que Irán reabriera la ruta marítima del Estrecho de Ormuz. Como resultado, dijo, posponía por cinco días un plan para atacar la red energética de Irán.



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Su anuncio hizo que las cotizaciones bursátiles subieran y que los precios del petróleo cayeran bruscamente por debajo de los 100 dólares el barril, un repentino cambio de tendencia frente al desplome del mercado provocado por sus amenazas del fin de semana y las promesas de Irán de responder.DICE IRÁN QUE NO ES CIERTOEl portal de noticias Axios señaló a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y una de las figuras no clericales más destacadas del país, como el interlocutor de Trump.Pero Ghalibaf subrayó en X que “no hay negociaciones” en curso e insistió en que Trump busca “manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”.Un funcionario europeo dijo que, aunque no se habían producido negociaciones directas entre ambas naciones, Egipto, Pakistán y los Estados del golfo estaban transmitiendo mensajes. Un funcionario pakistaní y una segunda fuente comunicaron a Reuters que las conversaciones directas para poner fin a la guerra podrían celebrarse en Islamabad esta misma semana.Trump declaró posteriormente a periodistas que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, que habían estado negociando con Irán antes de la guerra, habían mantenido conversaciones con un alto funcionario iraní hasta la noche del domingo y continuarían el lunes.“Hemos mantenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos adónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes, diría yo, casi todos los puntos de acuerdo”, dijo a los periodistas antes de partir de Florida hacia Memphis.En Memphis, dijo que Washington llevaba “mucho tiempo” negociando con Irán y que “esta vez van en serio”, y añadió: “Creo que podría acabar siendo un buen acuerdo para todos”.El presidente de Estados Unidos no identificó al funcionario iraní en contacto con Witkoff y Kushner, pero dijo: “Estamos tratando con el hombre que, en mi opinión, es el más respetado y el líder”.