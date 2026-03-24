Calles Integrales Incluyentes Mejoran la Movilidad Urbana: Yamil Melgar

El Edil Destacó que Cuentan con Rampas Para Personas con Discapacidad
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Se Busca Garantizar el Derecho a Transitar de Manera Digna, Segura y Autónoma
Tapachula, Chiapas; 23 de marzo de 2026.– En Tapachula avanzamos con la rehabilitación de calles integrales, un modelo que transforma la infraestructura urbana y prioriza la movilidad accesible para todas y todos. A la fecha, se han rehabilitado 305 calles, lo que representa más de 30.7 kilómetros de vialidades intervenidas en distintos puntos del municipio.
Estos trabajos contemplan una intervención completa desde el subsuelo hasta la superficie: rehabilitación del drenaje sanitario, agua potable y la mejora del sistema de alcantarillado pluvial con bocas de tormenta, la modernización del alumbrado público, construcción y nivelación de banquetas, así como la incorporación de elementos que faciliten una movilidad segura y accesible.
Como parte fundamental, se prioriza la inclusión de personas con discapacidad mediante la construcción de rampas en esquinas y cruces, en apego a las condiciones técnicas de cada vialidad. Estas acciones buscan garantizar el derecho de todas y todos a transitar de manera digna, segura y autónoma.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, destacó: “Las calles integrales representan una intervención completa; no es solo pavimentar, es resolver problemas de fondo y asegurar que la infraestructura urbana sea incluyente, funcional y duradera”.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de construir una ciudad más ordenada, funcional e incluyente, donde nadie se quede atrás. Boletín Oficial