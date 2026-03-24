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COAPATAP Atiende Problema de Drenaje Colapsado en Los Laureles

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Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo.-En respuesta al llamado urgente de vecinos, la directora operativa de Coapatap, Claudia Chol, acudió de manera inmediata al fraccionamiento Los Laureles 2, donde habitantes de la calle Caobas enfrentan desde hace años un severo problema de drenaje que ha derivado en una crisis sanitaria.
De acuerdo con los denunciantes, la vialidad se encuentra prácticamente inundada de aguas negras, debido al colapso de drenajes y tuberías de desagüe en varias calles del fraccionamiento, lo que ha generado un foco de infección que afecta directamente a las familias del lugar.
Los colonos señalaron que esta situación ha provocado múltiples problemas de salud, principalmente en menores de edad y personas de la tercera edad, quienes se encuentran más expuestos a enfermedades derivadas de la contaminación.
Al respecto, Evaristo García Barrios, coordinador general del fraccionamiento, indicó que la problemática no es aislada, sino que se presenta en distintos puntos de Los Laureles 1, donde en repetidas ocasiones han reportado la situación sin obtener una solución definitiva.
Durante el recorrido, los habitantes expusieron directamente a la funcionaria la magnitud del problema, solicitando una intervención inmediata. Por su parte, la representante de COAPATAP se comprometió a agilizar los trámites necesarios para dar atención y buscar una solución a la brevedad posible. EL ORBE/Martha Guillén.

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