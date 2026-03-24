Vecinos de la Colonia Valle Hermoso Denuncian Afectaciones por Obra mal Planeada

*Viven en Peligro de Inundaciones.

Tapachula, Chiapas; 23 de marzo de 2026.— Habitantes de la colonia Valle Hermoso en Tapachula alertaron sobre el riesgo inminente de inundaciones y afectaciones a sus viviendas, derivado de la construcción de un complejo de supuesta “viviendas bienestar ” en terrenos ubicados entre la Preparatoria 4 y el Seminario Mayor.

De acuerdo con los vecinos del Callejón San Antonio, la obra presenta deficiencias graves, como la ausencia de muros de contención y la acumulación de grandes cantidades de tierra suelta, lo que ya ha comenzado a provocar daños con las primeras lluvias.



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Paulina Figueroa, portavoz de las familias afectadas, señaló que una lluvia reciente de apenas 30 minutos fue suficiente para que el lodo invadiera patios, cubriera cercas y bloqueara la calle principal a las viviendas.La barda es solo de tierra. El agua arrastró todo hacia mi casa, enterró plantas y llenó de lodo la galera. Si llueve varios días seguidos, el riesgo será mucho mayor advirtió.Los colonos identifican al arquitecto Alfonso Ramírez como presunto responsable del proyecto, sin embargo, aseguran que no existe información clara sobre la obra. Mientras algunos señalan que podría tratarse de un programa de vivienda social, otros mencionan al INFONAVIT como posible involucrado.La preocupación aumentó luego de que autoridades de Protección Civil informaran a los vecinos que no cuentan con registro oficial de la construcción, lo que ha generado incertidumbre y molestia entre los afectados.Ante esta situación, los habitantes exigen la intervención inmediata de autoridades de Desarrollo Urbano, así como la instalación de una mesa de diálogo con instancias estatales y federales para esclarecer el origen del proyecto y evaluar los riesgos.La zona ya ha registrado afectaciones por lluvias en años anteriores. En 2025, el arroyo cercano provocó daños importantes, incluyendo el colapso de un puente e inundaciones en varias viviendas.Los vecinos advierten que el material acumulado por la obra podría obstruir el cauce natural del agua, generando un taponamiento y aumentando el riesgo de un desastre mayor durante la temporada de lluvias.Actualmente, alrededor de 40 familias de manera directa y más de 200 personas en zonas bajas de la colonia se encuentran en situación vulnerable.Mientras tanto, el acceso al Callejón San Antonio permanece en malas condiciones, dificultando el tránsito de los habitantes, quienes solicitan un diálogo a la brevedad con las autoridades competentes para esclarecer esta obra que comienzan a perjudicar a familias de bajo recursos. EL ORBE/Nelson Bautista