Nicolás Maduro Enfrentará Cargos Adicionales: Trump

Washington. Estados Unidos presentará cargos adicionales contra el secuestrado mandatario venezolano Nicolás Maduro, dijo el presidente Donald Trump a periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca este jueves.

Maduro, secuestrado por las fuerzas estadunidenses durante una incursión militar en Venezuela en enero, actualmente enfrenta cargos de narcoterrorismo y delitos relacionados con el narcotráfico en Nueva York, de los que no se han presentado pruebas.

Una «gran operación»

militar para detenerle

El republicano recordó laoperación militar del pasado 3 de enero que culminó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la que enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo y conspiración. «Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país», aseguró.

Maduro y su esposa vuelven hoy a personarse ante un juez federal de Nueva York en lo que supone la segunda audiencia de su proceso judicial. Maduro se declaró «inocente» en enero, cuando fue presentado por primera vez ante el juez, y dijo que era un «prisionero de guerra». El mandatario derrocado de Venezuela está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

«Fue uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación», condenó hoy Trump. «Era un gran traficante de drogas», resumió. «Asumo que tendrá un juicio justo; pero me imagino que enfrentará otros juicios», añadió. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.