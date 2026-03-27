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Fuerte Golpe al Crimen en Guatemala, Capturan a 40 Presuntos Delincuentes

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*La Mayoría Ligados a la Pandilla Barrio 18.

Guatemala 26 de Marzo del 2026.– En un amplio despliegue de seguridad, autoridades guatemaltecas lograron la captura de 40 presuntos delincuentes durante una serie de allanamientos realizados de manera simultánea en distintos puntos del país, como parte de acciones estratégicas para fortalecer investigaciones en curso y combatir estructuras del crimen organizado.

Los operativos fueron encabezados por la Subdirección General de Investigación Criminal, a través de distintas unidades especializadas, en coordinación con fiscales del Ministerio Público. Las diligencias se llevaron a cabo en departamentos como Petén, Izabal, Chiquimula, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Escuintla y Sacatepéquez, entre otros.
De acuerdo con los reportes oficiales, las 40 órdenes de captura ejecutadas están relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellos asesinato, tentativa de homicidio, extorsión, violación, agresión sexual, violencia contra la mujer, lavado de dinero, estafa, asociación ilícita y tráfico ilegal de personas.
Entre los resultados relevantes, destaca la detención de siete presuntos integrantes de una célula vinculada a extorsiones, identificada como parte del Barrio 18, una de las estructuras criminales más activas en la región. Asimismo, autoridades reportaron la captura de dos hermanos señalados por su presunta participación en un ataque armado contra dos hombres, padre e hijo.
En el departamento de Petén, durante los operativos se aseguraron armas de fuego —una pistola y una carabina— que serán integradas a las investigaciones en curso.
Las autoridades informaron que todos los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes, donde enfrentarán los procesos legales derivados de las órdenes de aprehensión en su contra.
Este operativo refleja el esfuerzo institucional por frenar delitos que afectan directamente la seguridad y estabilidad social en Guatemala, en un contexto donde la coordinación entre fuerzas de seguridad y el sistema de justicia resulta clave para combatir la impunidad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

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